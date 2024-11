De sovereign cloud: VMware speelt volgens de regels

VMware vult zijn aanbod van een Europese sovereign cloud volgens de regels van Europa in. Dit houdt in dat de Amerikaanse speler samenwerkingen sluit met Europese aanbieders zodat de data bijgehouden wordt binnen Europa. De ambities waren ooit groter in Europa, maar die zijn stevig teruggeschroefd doordat ze (nog) onmogelijk bleken in realiteit. Waar liggen de problemen?

De Europese sovereign cloud en VMware gaan in dit stuk hand in hand. We schrijven namelijk een eventverslag over ‘The European Sovereign Cloud Day’ dat doorging in het centrum van Europa: Brussel. VMware verzorgde de organisatie grotendeels en vestigt zich zo als een echte uitdrager van de sovereign cloud voor Europa.

Over de sterke positie van het bedrijf in deze strekking publiceerden we vorig jaar een uitgebreid stuk. Destijds hing de overname door Broadcom alleen nog maar in de lucht, wat het interessant maakt de situatie nu nog eens te bespreken met Martin Hosken, Chief Technologist voor cloud in EMEA bij Broadcom. Hosken werkt daar onder de VMware-divisie, maar bij de officiële functietitel laten ze het dan onder Broadcom optekenen.

Weg van public cloud

Met VCF 9 scheidt Broadcom zich definitief af van de publieke cloud. “Hoe meer je richting public cloud beweegt, hoe minder soeverein het is”, durfde Guy Bartram, Director Product Marketing bij VMware vorig jaar wel te stellen. Bij de public cloud wordt vaak de associatie gemaakt met de grote hyperscalers, maar dat is niet helemaal correct. Het gaat er namelijk om waar de data staat. Als dit niet in een eigen datacenter is en dus het beheer uit handen wordt gegeven aan een externe partij, dan bevindt de data zich in de public cloud.

Een kloof met de public cloud volgt bij VMware nu een jaar later onder de leiding van Broadcom. De nieuwe koers laat zich voornamelijk optekenen in hetgeen VMware probeert te bereiken met zijn aanbod. Alle aandacht gaat nu naar één kant terwijl dit lang verdeeld werd door te streven naar een hybrid-oplossing.

Waar reeds in geïnvesteerd werd, blijft wel bestaan. “De nood aan Broadcom-oplossingen op de publieke clouds is niet plots vergaan. De strategie van sommige klanten zou dat bijvoorbeeld niet toelaten. We bouwen het achterliggend alleen om zodat het een private cloud-aanbod wordt op een publieke cloud”, stelt Hosken. In de visie is het bedrijf duidelijk, maar in de details over de achterliggende infrastructuur ontbreekt die duidelijkheid. Het gaat om een product waar zelfs de bèta-release nog van gepland moet worden.

3 criteria voor een sovereign cloud

Het vernieuwen van het platform is de eerste grote opdracht waar het VMware-team onder de vleugels van Broadcom aan kan werken. Het nieuwe moederbedrijf heeft zijn eigen veld van expertise al toegepast op het VMware-aanbod dat tegenwoordig heel rechttoe rechtaan is. De ideeën van het bedrijf zijn eveneens grondig ingeperkt en gestroomlijnd. “Vroeger hadden we een lijst van criteria voor de sovereign cloud. Dit hebben we beperkt tot drie basiscriteria”, zegt Laurent Allard, lead sovereign cloud EMEA bij Broadcom. Voortaan draait het om soevereiniteit van drie zaken: van de data, de werking en de infrastructuur.

“Een cloud die daaraan voldoet mag zich volgens onze waarden nu een sovereigne cloud noemen”, stelt Allard. De public hyperscalers voldoen daar niet aan doordat ze ‘niet EU-native’ zijn, wordt er gesteld. Stel die vraag echter aan de hyperscalers zelf en ze zullen haarfijn uitleggen waarom ze een sovereign cloud zijn. De miljardeninvesteringen voor het opbouwen van Europese datacenters zal ongetwijfeld in dit antwoord aan bod komen.

“Ze zullen het gat nooit dichten doordat ze geen samenwerkingen aangaan met Europese partners”, merkt Allard kritisch op. Toch claimen ze niet onterecht een sovereign cloud te bouwen. Niet zolang Europa het nalaat een duidelijke definitie op papier te zetten. De Data Governance Act zou orde in de chaos moeten brengen, maar loopt hard achter op het beoogde schema.

Structuur in Europa ontbreekt

Uiteindelijk is het algemene idee tijdens de conferentie dat de sovereign cloud in Europa helemaal niet staat waar het had moeten staan. Dat creëert chaos doordat landen zoals Frankrijk en Duitsland een alternatief wettelijk kader hebben ingericht. Zolang de regulering niet identiek is, kunnen kleine cloudspelers maar moeilijk voldoen aan alle wettelijke vereisten.

Niet dat we voor de rest niet overlopen van regulering in Europa, en dat weet Brussel ondertussen ook. “Het algemene idee bij de politici in Brussel is dat er genoeg regulering is”, vertelt Manuel Mateo Goyet, Adjunct-directeur van de eenheid Cloud en Software DG CONNECT bij de Europese Commissie. Slechts weinig bedrijven zullen zich niet kunnen vinden in die stelling. Op vlak van reguleringen voor data-opslag en de cloud, zijn er al eenvoudig zes reguleringen te noemen: GDPR, European data strategy, de datawet, NIS2, de European Cloud Initiative en de Cloud Rulebook.

De cloudspelers krijgen vanuit de EU dan al administratieve lasten opgelegd om in orde te zijn met de verschillende wetgevingen. Er komt nog meer bij kijken voor cloudspelers dan compliant zijn. “Beveiliging, interoperabiliteit en privacy moeten samen komen”, stelt Allard. “Compliant zijn met de wetgevingen is niet voldoende.” Zelfs nu de wetgeving er nog niets is, wordt deze al als ontoereikend afgestempeld. Wetten zouden focussen op interoperabiliteit, terwijl security en privacy ondergeschoven worden.

Waarom geen Europese cloud?

Ondanks het ontbreken van een duidelijke structuur, gaat de politiek altijd sceptisch om met cloudoplossingen van hyperscalers. Het grote gevaar dat door Europese regelgevers wordt aangeduid is de US CLOUD Act. Een wetgeving die de Amerikaanse overheid ogen geeft in alle data die bij Amerikaanse spelers staat bewaard. “Die wet houdt rekening met de plaats van het hoofdkantoor van een organisatie. Providers kunnen dus wel kantoren bouwen in Europa, maar in essentie lost dat niets op.”

Er is een alternatief om die zorgen volledig de grond in te kunnen boren. Dan moet een nationaal of Europees initiatief worden opgebouwd. Het probleem van dat plan is het kostenplaatje, net als het antwoord op de vraag wie dat gaat betalen. Goyet concretiseert de uitdaging met cijfers uit het rapport van Mario Draghi over de concurrentiepositie van Europa van eerder dit jaar. “Om de cloud te stimuleren is er de komende tien jaar vijftien miljard euro nodig.”

De positie van VMware onder Broadcom

De momenteel verkozen manier in Europa om de Amerikaanse roots van een cloudprovider af te schudden, is het sluiten van lokale partnerships. OVHcloud is één van de lokale partners van VMware. Het is slechts één van de 30 VMware Cloud Service Providers uit de EMEA. Het grootste partnernetwerk van VMware bevindt zich daarmee in onze regio. Hosken verduidelijk dat Europa ook het meeste potentieel heeft voor partnerships doordat er veel meer lokale cloudaanbieders zijn dan in Amerika.

Deze partners hadden voor lange tijd stabiliteit onder de vleugels van VMware. Na de overname door Broadcom schemert in de media vaak door dat er een hardere aanpak wordt gehanteerd tegenover de partners. Welke voordelen zij krijgen uit de overname blijkt daarentegen nog een vraag. “De vraag zal zijn hoe Broadcom partners helpt te groeien. Daar hebben we nu nog geen antwoord op”, zegt Hosken.

Voorlopig blijft VMware ook onder de vleugels van Broadcom een sterke speler binnen het verhaal van de Europese sovereign cloud. Door op het event het eigen aanbod te promoten tegen een achtergrond van Europese regelgeving-chaos, kwam het als vanzelfsprekend erg sterk uit de bus.