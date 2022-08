AWS heeft een manier gevonden om Windows 11 op Elastic Compute Cloud (EC2)-instances te draaien. Hiervoor paste AWS de VM Import/Export-dienst aan, om het verplaatsten van Windows 11 vm’s mogelijk te maken.

De AWS VM Import/Export-dienst maakt het nu mogelijk vm’s op basis van Windows 11 naar de public cloudomgeving te verplaatsen. De dienst maakt het ook mogelijk instances te lanceren met behulp van de geïmporteerde images op Amazon EC2 Dedicated Hosts en EC2 Dedicated instances.

Tweak voor hardware-vereisten Windows 11

Met de tweak komt AWS het tegemoet aan de wens van klanten om toch Windows 11-instances in de public cloudomgeving te kunnen gebruiken. Het besturingssysteem van Microsoft wordt -tot nu toe- nergens anders in de AWS-omgeving ondersteund.

Het ondersteunen van Windows 11 vraagt nieuwe hardware-vereisten voor de UEFI-firmware, de TPM 2.0 en ondersteuning voor Secure boot. AWS-klanten kunnen nu met de via de AWS Import/Export Service beschikbare oplossing toch Windows 11 images importeren door de boot mode naar UEFI te specificeren.

Stappenplan en voorwaarden

Voor het hele migratieproces is een stappenplan beschikbaar. Wel vereist het migreren van Windows 11 vm’s naar Amazon EC2 verschillende voorwaarden. Zo moeten de vm’s over een OVA-, VHD/X-, VMDK- of XVA file beschikken. Ook moeten de vm’s vallen binnen een Microsoft E3-of E5-licentie vallen met Windows 11. Verder is er S3 storage voor de Amazon Machine Image (AMI) nodig.

Gebruikers van AWS Import/Export kunnen Windows 11 vm’s gratis naar EC2 migreren. De oplossing is beschikbaar in alle AWS-regio’s, behalve in Amazon Web Services Asia Pacific (Jakarta).

