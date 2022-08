Amazon Web Services (AWS) breidt zijn AWS Skill Builder-trainingsdienst uit met betaalde abonnementen voor professionals en organisaties die ervaring willen opdoen met AWS.

Amazon Web Services Skill Builder is een trainingsdienst met meerdere gratis cursussen over cloudtechnologie. De dienst beschikt nu over betaalde abonnementen. De abonnementen zijn verkrijgbaar vanaf 28 euro per maand.

Amazon Skill Builder-abonnees

Abonnementen op AWS Skill Builder bieden nieuwe leermiddelen voor developers. Naast de 600 gratis workshops ontvangen abonnees extra materiaal. Abonnementen voor individuele professionals bestaan uit drie test prep-klassen, drie AWS Certified-oplossingen en meer dan honderd AWS Building Company Labs. Abonnementen voor teams geven toegang tot extra AWS Jam events, waarin deelnemers hun kennis over AWS toetsen in de praktijk.

Meestal gratis

De grootste cloudproviders — Amazon Web Services, Microsoft Azure en Google Cloud Platform — lanceerden in de afgelopen jaren meerdere trainingsprogramma’s om ontwikkelaars en bedrijven aan te trekken. De cursussen zijn meestal gratis omdat er een verschuiving naar de cloud plaatsvindt.

Tip: Is je cloudpartner wel een gecertificeerde cloud MSP?