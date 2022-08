De nieuwe Intel Flex Series datacenter GPU’s zijn gemaakt voor gaming streamingdiensten, virtuele desktopomgevingen en AI-applicaties.

De Flex Series GPU’s richten zich vooral op het leveren van voldoende rekenkracht voor visuele workloads vanuit cloudomgevingen. Dat zijn vooral streamingdiensten voor games, een marktsegment waarvan Intel verwacht dat die flink gaat groeien, visuele desktopomgevingen, de metaverse en AI-applicaties.

De Flex Series GPU’s moeten deze veel vragende workloads zonder problemen kunnen afhandelen en daarbij niet inleveren op kwaliteit en prestaties. Ook moeten de GPU’s helpen de kosten omlaag te brengen.

Videoverwerking

De GPU’s zijn gebaseerd op de Xe HPG graphics card-architectuur. Deze architectuur is geoptimaliseerd voor het draaien van games. Daarnaast zijn ze erg geschikt voor het transcoderen van video. Een enkele Flex Series GPU kan tot 36 video streams tegelijkertijd transcoderen met een resolutie van 1920 pixels x 1080 pixels. Tien van de GPU’s kunnen binnen een enkele server ongeveer 360 video streams tegelijkertijd transcoderen.

De Flex Series GPU beschikt hiervoor over een module voor het draaien van AV1 video encoding software. Hiermee is de GPU in staat tot 30 procent minder bandbreedte te gebruiken dan verwerkingsprocessen met AVC, een ouder encoding-systeem voor video.

Streamen van games

Naast voor het transcoderen van video zijn de Flex Series GPU’s geschikt voor het streamen van games. Vooral kunnen hiermee Android games makkelijker vanuit cloudogevingen worden gestreamd. Hierbij neemt de GPU verschillende rekenprocessen over van de devices van eindgebruikers. Met een enkele Flex Series GPU kunnen aanbieders tot 68 game streams verwerken met een resolutie van 1280 x 720 pixels.

Overige toepassingen

Al de technologie maken de GPU’s geschikt voor toepassingen als virtuele desktopomgevingen en AI-applicaties. Hiervoor biedt Intel een open-source softwareportfolio voor het ondersteunen van deze visuele cloudgebaseerde workloads, waaronder oneAPI en OpenVINO. Andere Intel oneAPI-tools moeten helpen met het leveren van versnelde applicaties en diensten, zoals de oneVideo Processing Library (oneVPL)-tool van de chipfabrikant en Intel VTune Profiler.

Integratie in systemen

De Intel Flex Series GPU’s komen in eerste instantie in twee varianten op de markt. De eerste variant beschikt over 16 graphics processing cores en 12 GB aan onboard geheugen. De tweede versie beschikt over 32 cores en 16 GB aan geheugen.

Intel verwacht dat in de komende maanden diverse hardwareleveranciers, zoals Dell Technologies, HPE, H3C, Inspur, Lenovo en Supermicro, met de eerste systemen komen die de Intel Flex Series GPU’s aan boord hebben. Deze systemen zullen zich in eerste instantie op media delivery en Android cloud gaming richten. Later komen er ook systemen voor Windows cloud gaming-, AI- en VDI workloads.

