Intel heeft de Arc Pro A-series GPU’s geïntroduceerd. Hiermee wil de chipgigant makkelijker hoogwaardige GPU-kwaliteit aanbieden met minimale vereisten.

De Arc Pro A-series GPU’s zijn ontworpen voor applicaties die veel grafische rekenkracht vereisen. Denk aan applicaties voor architectuurontwerp, engineering en het maken en ontwerpen van (grafische) content. De Arc Pro A-series GPU’s kunnen in relatief eenvoudige workstations worden geplaatst en richten zich ook sterk op applicaties die het meest van de rekenkracht van de GPU’s kunnen profiteren.

Technische details

De Intel Arc Pro A-series komen in drie smaken: de A30M GPU voor mobiele workstations, de single slot A40 en de dual slot A50. Deze laatste twee GPU’s zijn geschikt voor desktops. De mobiele A30 GPU beschikt over 4 GB aan GDDR6-geheugen. De kracht van deze processor ligt tussen de 35 en 50 Watt. De A40 en A50 beschikken beide over 6 GB aan GDDR6-geheugen, waarbij de A50 een hoger energiebereik heeft van 75 Watt. Ook heeft de Arc Pro A50 GPU een piekprestatie van 4.8 teraflops aan FP32 performance.

Overige technologie waarover alle Arc Pro GPU’s beschikken, is ray tracing voor het renderen van mooiere beelden en het aansluiten van maximaal vier grote displays voor meer werkefficiency.

Concurrentie met AMD en Nvidia

De prestaties van de Intel GPU’s benaderen die van de topmodellen GPU’s van AMD en Nvidia. In gesprek met The Register geven experts aan dat Intel met de Arc Pro A-series de concurrentie met de merken wil aangaan en zich daarbij sterk wil richten op het mainstream-segment. Het ontwikkelen van een zeer hoogwaardige GPU is heel duur en levert slechts een beperkt verkoopvolume op.

Met de nieuwe GPU’s die ook op meer eenvoudige workstations werken, heeft de chipfabrikant nu een goed alternatief voor die dure hoogwaardige topmodellen van de concurrenten, zo geven de experts aan.

Tip: Intel verlaagt verwachtingen in aanloop op Arc A750 GPU release