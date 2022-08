Synology Active Insight is algemeen beschikbaar. Het cloudplatform monitort de prestaties van Synology-systemen, helpt bij het oplossen van storingen en biedt een dashboard voor update- en securitybeheer. De beta was gratis, maar de officiële release heeft een prijs.

Klanten van Synology hebben meerdere opties voor monitoring en onderhoud. Besturingssysteem DiskStation Manager (DSM) biedt verschillende tools voor het overzien van prestaties, bottlenecks, patches en security. De tools waren tot voor kort afzonderlijk beschikbaar. Met de introductie van Active Insight biedt Synology een enkel cloudplatform voor monitoring, uptime, updates en securitybeheer.

De beta van Active Insight werd in 2020 gelanceerd. Synology maakte het platform onlangs algemeen beschikbaar. “Honderdduizenden gebruikers hebben Active Insight getest en gemerkt hoe meer overzicht en beter beheer helpen bij het beveiligen van Synology-servers”, deelde Angel Huang, product manager bij Synology. “Nu we de dienst officieel lanceren werken we aan verschillende nieuwe functies die in de nabije toekomst worden gepresenteerd.”

De beta was gratis, maar de officiële release heeft een prijs. Tot 31 december 2022 kost een jaarlicentie 10 euro per apparaat. Na 31 december 2022 stijgt de prijs naar 20 euro. Gebruikers met minder dan drie hosts kunnen Active Insight gratis blijven gebruiken, maar gratis licenties hebben minder functies dan betaalde licenties. De dienst is uit te proberen met een proefperiode van 60 dagen.

Synology Active Insight

Active Insight heeft vier onderdelen. Allereerst levert de oplossing een actueel overzicht van de prestaties van Synology-systemen. Memory-, storage- en netwerkverbruik worden inzichtelijk. Ten tweede herkent Active Insight storingen en andere opvallende gebeurtenissen. Bij uitval adviseert het platform over de juiste aanpak.

Ten derde zijn systeemversies en beschikbare patches in een centraal overzicht te beheren. Tot slot biedt de oplossing inzicht in loginpogingen en backupactiviteit. Het laatste helpt bij de securitymonitoring van een omgeving.

Sommige Synology-systemen worden niet ondersteund. Active Insight is uitsluitend beschikbaar voor systemen met DSM 7.0.1 of nieuwer. Veroudere modellen hebben onvoldoende memory voor DSM 7.0.1.

