Juniper Networks introduceert Apstra Freeform. De oplossing maakt het mogelijk om elk datacenternetwerk met een enkel dashboard te beheren, ongeacht de topologie, protocollen en hardware waaruit het netwerk bestaat.

Juniper wil een einde brengen aan vendor lock-in. In 2021 maakte de organisatie de overname van Apstra bekend. De software van Apstra maakt het mogelijk om datacenternetwerken te beheren die uit verschillende systemen, protocollen en topologieën bestaan.

Juniper bouwde Apstra in de afgelopen twee jaar uit. De eerstvolgende update werd onlangs gepresenteerd. Apstra Freeform is binnenkort beschikbaar. Volgens Juniper maakt de update het mogelijk elk datacenternetwerk te beheren, ongeacht de topologie, protocollen en hardware waaruit het netwerk bestaat.

Juniper Apstra Freeform

Freeform is een grote stap. De huidige versie van Apstra ondersteunt een groot aantal systemen, maar sommige netwerken vallen alsnog buiten de boot. Juniper belooft dat Freeform voor elk netwerk geschikt is. “Een single source of truth voor datacenterconfiguraties”, aldus de organisatie.

Net zoals de huidige versies van Apstra maakt Freeform het mogelijk om een datacenternetwerk te plannen. Naast het beheren van een actief netwerk kunnen operators de bouwplannen voor een toekomstig netwerk uittekenen. Het netwerk is te configureren, nog voordat de muren van een datacenter zijn gebouwd.

Tijdens de aankondiging lanceerde Juniper drie nieuwe Apstra-licenties bekend. Goedkopere opties maken de software toegankelijker. Klanten kunnen een licentie tijdens de contractduur upgraden voor meer capaciteit.

Reference designs

Hoewel Apstra het mogelijk maakt om eigen datacenters te ontwerpen, hoeven datacenteroperators niet per se voor een eigen ontwerp te kiezen. Juniper levert twee diensten voor klanten die een klaargemaakt ontwerp (reference design) willen gebruiken. Apstra Automated Deployment is geschikt voor de uitrol van een nieuw datacenter. Apstra Automated Migration is geschikt voor de migratie van een bestaand datacenter.

