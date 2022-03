Juniper Networks presenteert drie updates voor netwerkbeheertool Apstra. Edge-netwerken worden ondersteund, policies zijn versterkt en een migratiedienst helpt bij deployments.

Juniper Apstra biedt tools voor het inzien, testen en automatiseren van datacenternetwerken. Vandaag presenteert Juniper een drieledige update.

Edge

Juniper nam Apstra een jaar geleden over. Sindsdien wordt de oplossing voornamelijk gebruikt door netwerkbeheerders van datacenters. De meest recente update verbreedt de doelgroep.

Apstra is vanaf vandaag inzetbaar voor netwerken met minstens twee leaf switches. Daarmee komen kleinschalige edge-netwerken in aanmerking. De oplossing werkt hetzelfde als voorheen. Gebruikers kunnen een multi-vendor netwerk ontwerpen, testen en automatiseren via een EVPN-VXLAN overlay en IP fabric underlay.

Policies

Daarnaast introduceert de update een centraal dashboard voor het beheer van lokale én netwerkwijde policies. Bestaande RBAC-, audit- en securityfuncties zijn aangepast om compliancy in multi-tenant-omgevingen te garanderen.

Apstra Deployment and Migration

Het is al langer mogelijk om Apstra te configureren voor een niet-bestaand datacenter. Bouwtekeningen zijn voldoende om de software klaar te maken voor een deployment, maar het blijft een complex proces. Vandaar lanceert Juniper de Apstra Deployment and Migration-dienst.

Een team van experts helpt klanten bij het configureren en finetunen van Apstra en het nieuwe netwerk. Klanten kunnen een eigen datacenterontwerp aanleveren of de input van de experts gebruiken.