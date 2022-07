Juniper Networks introduceert een nieuw aanbod. Het ‘Cloud Metro’-portfolio bestaat uit routers en diensten voor operators van Metropolitan Area Networks (MAN).

Een MAN zit tussen een LAN en WAN in. ‘Metropolitan’ staat voor de omvang van het netwerk: ongeveer zo groot als een wereldstad. Volgens Juniper is het aanbod van MAN-oplossing verouderd. Operators werken met legacy apparatuur en inefficiënte software. Daar speelt het nieuwe portfolio op in. De oplossingen worden met verloop van 2022 en 2023 beschikbaar. We behandelen elke introductie.

Paragon Automation as a Service

Juniper Paragon Automation as a Service is een nieuwe dienst met tools voor netwerkautomatisering. Volgens Juniper wordt de werkdruk van netwerkbeheerders drastisch verlaagd. De dienst herkent en prioriteert netwerkproblemen via AI. De technologie verlaagt de Mean Time to Know (MTTK) en Mean Time to Recovery (MTTR). Paragon is vanaf de eerste helft van 2023 verkrijgbaar.

Daarnaast introduceert Juniper een nieuwe oplossing voor het onboarden van devices. ‘AI-Enabled Device Onboarding as a Service’ gebruikt de technologie van Paragon om onboarding te versnellen. Ook deze oplossing is vanaf de eerste helft van 2023 verkrijgbaar.

ACX7000 routers

Verder lanceert Juniper zes nieuwe routers in de ACX7000-serie. De serie is ontworpen voor datacenters en Metropolitan Area Networks (MAN). Volgens Juniper zijn de nieuwe routers energiezuinger, kleiner en sneller dan vorige modellen in de serie.

De ACX7100-32C, ACX7100-48L en ACX7509 zijn per direct verkrijgbaar. De ACX7024 volgt in het derde kwartaal van 2022. Vanaf de eerste helft van 2023 zijn ook de ACX7908 en ACX7348 beschikbaar.

Paragon Active Assurance agents

Juniper Paragon Active Assurance agents zijn een nieuwe toevoeging van JUNOS OS, het besturingssysteem van ACX7000 routers. De agents werken als sensors. Elk netwerkapparaat wordt op afstand beheersbaar.

De agents zijn niet uniek, want bijna elke grote netwerkleverancier heeft een aanbod van sensoren. Toch is de introductie welkom. Third-party sensoren zijn dankzij de nieuwe agents overbodig voor gebruikers van ACX7000 routers. Het grote voordeel is kostenefficiëntie.

Daarnaast ondersteunen de agents 5G UE/gNB-emulatie. Dit maakt het mogelijk om 5G-netwerkverkeer te simuleren, waardoor operators kunnen testen welke snelheid een klant kan verwachten. De agents worden ergens in de komende maanden verkrijgbaar.

Zero trust

Vanaf de eerste helft van 2023 voorziet Juniper alle nieuwe diensten en producten van zero-trust securitymaatregelen. De ACX7000 routers versleutelen data met een TPM 2.0-module. Bewegen gegevens tussen twee locaties, dan past Juniper het MACsec-versleutelingsprotocol toe. Ook benadrukt de organisatie dat Paragon Automation as a Service in staat is om de securitystatus van ACX7000 routers automatisch te controleren.

Tip: Update maakt Juniper Apstra geschikt voor edge-netwerken