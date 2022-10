HashiCorp onthult tijdens HashiConf nieuwe functionaliteit voor Terraform. De update moet organisaties helpen bij de provisioning en het managen van iedere cloud, infrastructuur en service.

De tweede dag van de conferentie van HashiCorp staat in het teken van recente en aankomende updates voor Terraform, een infrastructure as code-tool. Terraform is de populairste software van HashiCorp. Eind september werd versie 1.3 van de tool algemeen beschikbaar. Daarbovenop verschijnen nu een aantal interessante features in bèta.

Continuous validation

In de optiek van HashiCorp is het na de provisioning van infrastructuur lastig om te controleren of de werkelijke staat van resources altijd de geregistreerde en verlangde status en gezondheid reflecteert. Iets wat werkte tijdens de provisioning, bijvoorbeeld service-configuratie of identity and access management, blijft mogelijk niet goed werken na de deployment.

Daarom kondigde HashiCorp een aantal maanden geleden de beschikbaarheid van drift detection aan, om voortdurend de infrastructuurstaat te checken. Het kan verandering waarnemen en alerts afgeven. Daar komt nu continuous validation bij. Deze functie biedt langetermijncontroles en -visibility van de gezondheid van de infrastructuur. Gebruikers kunnen aan Terraform-configuraties en modules pre- of post-voorwaarden toevoegen. Terraform controleert vervolgens voortdurend of de configuraties en modules passeren. Als er fouten optreden, stuurt de tool notificaties.

No-code provisioning

Anderzijds ziet HashiCorp dat er behoefte is aan meer self-service mogelijkheden. Daarom komt het met een nieuwe no-code provisioning workflow. Met no-code provisioning kunnen beheerders en module-publishers een catalogus aan no-code-ready modules beheren voor gebruikers, waaronder ontwikkelaars die direct naar workspaces deployen.

Ontwikkelaars kunnen vanuit de Terraform private registry self-serve infrastructuur regelen en de no-code-ready module selecteren die ze nodig hebben. Hierbij kunnen ze de benodigde variabelen opgeven en direct in een nieuwe workspace deployen. Dit zonder te te coderen, dankzij de HashiCorp Configuration Language.

