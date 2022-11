Netwerkleverancier Ericsson gaat tientallen miljoenen euro’s investeren in Brits onderzoek naar 6G. De organisatie verwacht dat 6G-netwerken tegen 2030 commercieel beschikbaar zijn.

Ericsson levert 5G-apparatuur aan de grootste mobiele netwerkoperators van het Verenigd Koninkrijk. Onlangs maakte de Zweedse organisatie een tienjarig investeringsplan bekend voor Brits onderzoek naar 6G. Ericsson maakt tientallen miljoenen euro’s beschikbaar voor projecten en onderzoekers die bijdragen aan de volgende mobiele netwerkstandaard.

Katherine Ainley, CEO van Ericsson in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, vertelde dat samenwerkingen met Britse universiteiten centraal staan voor het initiatief. Ainley stelt dat meerdere Britse universiteiten op dit moment technologieën onderzoeken die de toekomstige netwerkstandaard gaan ondersteunen.

“We zullen een team van twintig ervaren onderzoekers oprichten in het Verenigde Koninkrijk”, aldus de CEO. “Daarnaast proberen we studenten te sponsoren. Onze focus ligt op 6G-netwerken en hardwarebeveiliging.”

Ericsson heeft zeventien bestaande onderzoekslocaties in twaalf landen. In 2021 investeerde de organisatie bijna 20 procent van de jaaromzet in research and development (R&D). Ericsson was een van de eerste aanbieders van 5G-netwerkapparatuur. De organisatie is van plan om zo vroeg mogelijk aan de vraag naar 6G te beantwoorden.

De weg naar 6G

De ontwikkeling van een mobiele netwerkstandaard is een complex proces. De daadwerkelijke standaard bestaat uit een overzicht van de voorwaarden waar systemen aan moeten voldoen om verbindingen te faciliteren. De uiteindelijke standaard wordt opgesteld door een overkoepelde organisatie.

Het 3rd Generation Partnership Project (3GPP) was de overkoepelende organisatie van 2G, 3G, 4G en 5G. De organisatie werkte wereldwijd samen met universiteiten, bedrijven en instanties om de standaarden op te stellen. Naar verwachting speelt 3GPP dezelfde rol voor 6G.

Het ontwikkelingsproces van 6G staat in de kinderschoenen. Universiteiten, instanties en bedrijven als Ericsson zijn in de oriënterende fase. Partijen bedenken wat zij van 6G verwachten en onderzoeken manieren om aan die verwachting te voldoen. Op dit moment weet niemand precies hoe de standaard eruit gaat zien.

De rol van 3GPP wordt met verloop van tijd groter. Zodra partijen concrete 6G-technologieën ontwikkelen zorgt de organisatie dat het werk wordt gecontroleerd. De meest veelbelovende technologieën belanden in de definitieve standaard.

Ericsson wil invloed

Door in onderzoek te investeren hoopt Ericsson technologieën te ontwikkelen die in de standaard worden verwerkt. Hoe meer de organisatie bijdraagt aan het ontwikkelingsproces van 6G, hoe meer invloed de organisatie op de uiteindelijke standaard heeft. Het laatste is een concurrentievoordeel.

