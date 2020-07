Nokia introduceert standalone 5G-netwerkoplossingen

Nokia heeft een aantal standalone 5G-oplossingen geïntroduceerd waarmee bedrijven eigen private netwerken kunnen inrichten. Hierdoor zijn zij in staat om beter de voordelen van 5G te gebruiken voor hun eigen omgevingen.

De nu gepresenteerde standalone 5G-oplossingen (5G SA) zijn vooral geschikt voor het ontwikkelen van private netwerken voor bedrijven. Bedrijven kunnen deze supersnelle verbindingen, met vaak eigen gereserveerd spectrum, gebruiken voor hun eigen, vaak industriële, processen of Industry 4.0. Zij kunnen dan direct en volledig van de low latency en hoge capaciteit profiteren die 5G moet bieden. Dit is vooral geschikt voor bijvoorbeeld de auto-industrie of de mijnbouw.

Twee mogelijkheden

Concreet maakt Nokia het bedrijven die een 5G NSA-netwerk willen mogelijk om dit netwerk te implementeren via het Nokia Digital Automation Cloud-platform of via de Nokia Modular Private Wireless-oplossing.

Het Nokia Digital Automation Cloud-platform is een plug-and-playoplossing waarmee klanten onsite een compacte server met een ingebouwd applicatieplatform deployen. Met de Nokia Modular Private Wireless-oplossing krijgen eindgebruikers meer ruimte voor het zelf aanpassen van netwerken.

Update 4.9G/LTE-netwerk

Naast de 5G NSA-oplossingen heeft Nokia verbeteringen doorgevoerd voor zijn 4.9G/LTE-portfolio. Nieuw toegevoegde functionaliteit is onder meer de eerste Band 87 (410 MHz)-radio die meer dekking voor private mobiele netwerken en IoT-netwerken mogelijk maakt. Ook is de bandbreedte van TD-LTE config 0 Uplink vergroot. Dit biedt een betere uplink voor video en machinegebaseerde private draadloze applicaties. Verder ondersteunt de nieuwe functionaliteit 4.9G/LTE slicing voor private draadloze oplossingen. Dit maakt het mogelijk om virtuele end-to-end slices toe te wijzen. Bedrijven kunnen hiermee beter hun KPI’s voor specifieke use cases van grote prestaties voorzien.

Beschikbaarheid

De Finse mobiele netwerkleverancier ziet enorm potentieel voor zijn 5G NSA-oplossingen. Nokia heeft op dit moment meer dan 180 zakelijke klanten met een private mobiele netwerkoplossing en levert daarnaast aan 30 klanten 5G-diensten.

De commerciële uitrol van 5G SA met Digital Automation Cloud komt in september van dit jaar beschikbaar. De 5G SA-oplossingen met Modulair Private Acces zijn in het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar.

