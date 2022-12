De eerste investering voor Far North Fiber is binnen. Het project van 1,1 miljard euro moet Europa met Japan gaan verbinden via een internetkabel op de bodem van Arctische Oceaan.

De Arctische Oceaan, ook wel bekend als Noordelijke IJszee, is nog nooit gebruikt voor een internetkabel van dit formaat. De initiatiefnemers willen Europa met Japan verbinden. Far North Fiber is een joint venture van het Japanse Arteria Networks, het Amerikaanse Far North Digital en het Finse Cinia.

Russisch grondgebied

Far North Fiber stelde aanvankelijk voor om de kabel langs de Russische noordkust aan te leggen in samenwerking met Megafon, de op één na grootste mobiele provider van Rusland. Het voorstel werd vorig jaar in de ijskast gezet. Volgens Cinia was Rusland niet bereid om het project goed te keuren.

“Er zijn meerdere tekenen van toenemend nationalisme in Rusland — en dat hebben we ook bij dit project ervaren”, vertelde Ari-Jussi Knaapila, CEO van Cinia, tegen Reuters.

Volgens Knaapila kan de kabel de latency van datatransfers tussen Frankfurt en Tokio met tot 30 procent verminderen. De kabel moet Scandinavië met Japan gaan verbinden via Groenland, Canada en Alaska.

Honderden miljoenen

Naar verwachting bestaat de uiteindelijke kabel uit twaalf fiber pairs. NORDUnet, een Scandinavische netwerkoperator, heeft onlangs beloofd om een van de twaalf pairs te financieren. NORDUnet is de eerste organisatie die openlijk in het project investeert.

De financiële details zijn onbekend. Reuters vernam van een bron dat elk fiber pair ongeveer 100 miljoen euro waard is. Daarbovenop komen ongeveer 100 miljoen euro aan onderhoudskosten voor een lifecycle van 30 jaar.

Netwerkkabels tussen Europa en Azië lopen op dit moment voornamelijk via het Suezkanaal. Volgens Knaapila is de route vatbaar voor schade van scheepvaart.

Netwerkbedrijf Cinia is grotendeels eigendom van de Finse overheid. De organisatie heeft de opdracht om de connectiviteit van het land te versterken en te diversifiëren. Wat internet betreft wil Finland minder afhankelijk zijn van andere Europese landen.

