Meerdere belangrijke netwerkkabels zijn in een dag tijd doorgesneden in Frankrijk en Schotland.

Een belangrijke internetkabel in het zuiden van Frankrijk werd op donderdagavond beschadigd. De schade had gevolgen voor onderzeese kabelverbindingen met Europa, Azië en de Verenigde Staten. Het incident veroorzaakte dataverlies en verhoogde de response latency van websites, aldus een artikel van BleepingComputer.

Zscaler is een van de organisaties wiens diensten werden onderbroken. Het cloudsecuritybedrijf meldt dat het routingaanpassingen heeft doorgevoerd om de gevolgen te beperken. Gebruikers ondervinden nog steeds problemen omdat app- en contentproviders hun verkeer via de afgesneden paden routen.

“Zscaler werkt samen met de contentproviders om hen hun deel van het pad te laten oplossen”, luidt een bericht van Zscaler. “Als je traagheid ervaart met specifieke applicaties, vooral applicaties die in het buitenland worden gehost, neem dan contact op met de applicatieprovider en verwijs hen naar dit bericht.”

Drie kritieke verbindingen

Franse reparatieploegen waren snel ter plaatse, maar moesten wachten totdat de politie bewijsmateriaal had verzameld voordat ze aan het herstel van de schade mochten werken. Laat in de avond werd bevestigd dat het incident gevolgen had voor drie verbindingen: Marseille-Lyon, Marseille-Milano en Marseille-Barcelona.

’s Nachts wisten de reparatieploegen een van de links te herstellen. Desondanks bleven de technici dataverlies en vertragingen waarnemen op sommige bestemmingen. Meer dan tien uur later werd het probleem opgelost.

UK meldt ‘zeer zeldzame’ kabelproblemen

BCC meldde dat er in dezelfde periode een onderzeese kabel is beschadigd die het Schotse vasteland verbindt met de Shetlandeilanden, waardoor internetgebruikers op het eiland geïsoleerd zijn van de rest van de wereld. Vanwege de communicatiestoring hebben de 23.000 inwoners van Shetland beperkte toegang tot hulpdiensten.

De Schotse politie riep inwoners vandaag op om niet onnodig te bellen, aangezien elk telefoongesprek een lijn voor hulpdiensten kan innemen. Het incident komt bovenop een verstoring van de verbinding tussen de Faeröer Eilanden en Shetland die vorige week plaatsvond.

Páll Vesturbú, hoofd infrastructuur van Faroese Telecom, vertelde tegen de BBC dat de kabelbreuken vermoedelijk door vissersschepen werden veroorzaakt, hoewel het ongebruikelijk is dat er twee incidenten tegelijkertijd plaatsvinden. “We verwachten dat de kabels door vissersboten zijn beschadigd, maar het is zeer zeldzaam dat we tegelijkertijd twee problemen hebben”, aldus Vesturbú.

Het onderzoek naar de incidenten is nog op gang. Op dit moment wijst niets erop dat het om sabotage gaat.

Tip: Google rondt onderzeese kabel van 10.000 kilometer af