Intel en VSLI Technology hebben een akkoord gesloten over een lopend geschil over het gebruik van bepaalde patenten. Onderlinge rechtszaken zijn daardoor nu uit den boze.

Het nu bereikte akkoord over het patentengeschil tussen de chipgigant en de chippatentenhouder liep al sinds 2018. In een Amerikaanse rechtszaak in de staat Delaware eiste VSLI Technology van Intel een bedrag van ongeveer 3,8 miljard euro (4 miljard dollar) voor mogelijke inbreuken op patenten rondom veilige communicatie, energie-optimalisatie en -aflevering en zogenoemde flip-chip connects, schrijft The Register.

Overeenkomst

In de overeenkomst zijn beide partijen overeengekomen alle geschillen te begraven over het gebruik van deze patenten door Intel. VSLI Technology kan de zaak niet opnieuw indienen en heeft een convenant moeten ondertekenen Intel niet meer voor de rechter te brengen. Ook partners van de chipgigant kunnen over deze zaak niet meer voor de rechter worden gedaagd.

VSLI Technology is van oorsprong een fabrikant van ASIC’s en werd op een gegeven moment door Philips Electronics gekocht. Het bedrijf werd later ondergebracht bij de (voormalige) Nederlandse Philips-dochter NXP. Tegenwoordig is het bedrijf in handen van Softbank en beheert alleen de patenten. Geld wordt verdiend met het voeren van rechtszaken tegen andere fabrikanten die de patenten zouden misbruiken. VSLI Technology zou hierdoor ook wel een ‘patent trol’ worden genoemd.

Meerdere onderlinge geschillen

Beide bedrijven hebben de afgelopen jaren meerdere rechtszaken gevoerd over vermeende inbreuk op patenten. Deze rechtsaken hebben de chipgigant al 3 miljard dollar gekost. Recent moest Intel nog een bedrag van 948,8 miljoen dollar als schadevergoeding betalen aan VSI Technology omdat de Cascade Lake- en de Skylake-processors een dataverwerkingspatent van VLSI zouden schenden.

De agressieve houding van het patentbedrijf heeft volgens de The Register inmiddels de aandacht getrokken van het US Patent and Trademark Office, het patentbureau van de VS. Deze toezichthouder gaat nu onderzoeken of de patenten van VSLI echt wel geldig zijn. Hierdoor kan een mogelijke eerdere zaak van VSLI tegen Intel, die daardoor een boete kreeg van 2,18 miljard dollar, wel eens op losse schroeven komen te staan.

