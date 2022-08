Intel en de Italiaanse overheid staan op het punt om een deal te sluiten voor een chipfabriek van 5 miljard dollar (4,9 miljard euro). Reuters vernam het nieuws van twee ingewijden.

Intel maakte in 2021 bekend dat de organisatie 80 miljard euro wil investeren in Europese fabrieken en laboratoria voor chipproductie. De eerste fase ging in maart 2022 van start. Intel maakte 33 miljard euro beschikbaar voor productielocaties in Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië en Spanje.

De contracten in Duitsland waren snel rond. In 2023 legt Intel de eerste stenen van twee chipfabrieken in Magdeburg. De onderhandelingen met Italië duren langer. Intel zit sinds maart met de overheid aan tafel. De uitkomst is nog niet bevestigd. Dat kan op de korte termijn veranderen. Ingewijden vertelden tegen Reuters dat Intel en Italië op het punt staan om een deal te sluiten voor een chipfabriek van 5 miljard dollar (4,9 miljard euro).

De bronnen zijn anoniem omdat de informatie vertrouwelijk is. Volgens de ingewijden probeert premier Mario Draghi het akkoord voor het einde van augustus te bereiken. Reuters nam contact op met Draghi, maar kreeg geen commentaar.

EU Chips Act

Intel breidt uit in Europa omdat het klimaat gunstig is voor chipfabrikanten. Eerder in het jaar presenteerde de Europese Commissie de EU Chips Act, een wetsvoorstel om de chipproductie in Europa te stimuleren. De EU wil minder afhankelijk zijn van chipfabrieken buiten Europa.

Als onderdeel van de EU Chips Act krijgen Europese overheden de mogelijkheid om in chipfabrikanten te investeren. Dat was eerder verboden, onder het mom van een vrije markt. De Verenigde Staten werkt op dit moment aan een vergelijkbaar wetsvoorstel.

De bekendmaking van de EU Chips Act bracht een race teweeg. De regeringen van Duitsland en Italië maakten grote bedragen vrij om chipfabrikanten via subsidies naar hun land te halen. De Italiaanse overheid zette 4,2 miljard euro apart. Eerder dit jaar vertelden ingewijden tegen Reuters dat de regering bereid is om 40 procent van Intels investeringen in Italië te vergoeden.

Ook Nederland speelt in op de Chips Act. In april 2022 zei de Rijksoverheid 470 miljoen euro toe aan PhotonDelta voor de ontwikkeling van fotonische chips.

Tip: Krijgt Europa een grote chipindustrie door de European Chips Act?