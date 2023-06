Intel ontvangt tien miljard euro aan subsidies voor de bouw van een chipfabriek in het Duitse Maagdenburg. De Amerikaanse chipproducent lijkt nu geen excuses meer te hebben om de bouw uit te stellen.

Op maandagmiddag kwamen Duitsland en Intel tot een officieel akkoord over extra subsidies voor de bouw van een chipfabriek. Voor de fabriek is er in totaal 40 miljard euro beschikbaar, Intel investeert 30 miljard euro en Duitsland steekt een handje toe met 10 miljard euro. Dat bedrag werd bevestigd aan Reuters door een persoon die bij de onderhandelingen betrokken was.

Economische tegenslag

De chipfabriek zou oorspronkelijk met 6,8 miljard euro Duitse subsidies tot stand komen. Volgens Intel was het onhaalbaar om met dat bedrag de chipfabriek op poten te zetten door economische tegenslagen. Meer subsidies waren nodig volgens de Amerikaanse fabrikant en lang aanslepende onderhandelingen volgden. Intel hoopte het subsidiebedrag nog wat hoger te tillen, maar Duitsland liet eerder deze maand al vallen dat extra subsidies er niet zouden komen. Duitsland houdt voet bij stuk. Naast financiële steun komt er met het akkoord ook een prijsplafond op energie.

Voor Intel zal het project even goed duurder uitvallen dan oorspronkelijk gedacht. De fabrikant raamde de eigen kosten oorspronkelijk op 17 miljard euro, maar stelt dat nu bij naar 30 miljard euro.

Olaf Scholz, bondskanselier van Duitsland, liet zich positief uit over het bereikte akkoord: “Het akkoord van vandaag is een belangrijke stap voor Duitsland als hightech productielocatie en voor onze veerkracht. Met deze investering lopen we technologisch in op de wereldtop en vergroten we onze eigen capaciteiten voor de ontwikkeling van ecosystemen en de productie van microchips.”

Meerdere fabrieken

Intel heeft niet alleen plannen om een fabriek in Duitsland te openen, maar ook Israël en Polen staan sinds kort op de planning. In 2021 beloofde Intel een investeringsplan van 80 miljard euro voor de Europese chipproductie. Het bedrag werd in meerdere fases verdeeld en krijgt nu steeds meer vorm.