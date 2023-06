Intel en de Duitse overheid zijn dicht bij een akkoord over extra financiering voor de lokale vestiging van de techgigant. De Duitse krant Handelsblatt meldt dat de laatste onderhandelingsronde aan de gang is.

Na maanden van onderhandelingen staat de Duitse federale overheid op het punt om de overheidssubsidie voor de Intel-chipfabriek in Maagdenburg te verhogen. Dit staat in een bericht in het Handelsblatt.

De Amerikaanse chipmaker krijgt nu 9,9 miljard euro subsidie. Dat bedrag is hoger dan de eerder overeengekomen 6,8 miljard. Het extra geld komt, net als de oorspronkelijke financiering, uit “verschillende bronnen”, waaronder de European Chips Act.

De Handelsblatt-bronnen zeggen dat de onderhandelingen zich waarschijnlijk tot het weekend zullen voortslepen. Maandag zou er echter al een aankondiging kunnen worden gedaan.

Onder leiding van CEO Pat Gelsinger is Intel begonnen met een grootschalige uitbreiding om zijn leidende positie terug te winnen en de productiebases voor kritieke onderdelen, die momenteel geconcentreerd zijn in Oost-Azië, te diversifiëren. Maagdenburg was een centraal onderdeel van het uitbreidingsplan van het bedrijf.

De inflatie in bouw- en materiaalkosten hebben de strategie weer op losse schroeven gezet, aldus het artikel. Intel noemde ook “volatiele energiekosten” als reden voor het verzoek om meer geld. De oorspronkelijke deal van 6,8 miljard euro werd onderhandeld in juni 2022, voordat de vernietiging van de Nord Stream 2 gaspijpleiding de Duitse energieprijzen de lucht in stuurde. Hierdoor zette Intel in december al een rem op de deal.

Een extra 3,1 miljard euro aan overheidsfinanciering zou de terughoudendheid van Intel kunnen wegnemen.

Uiteenlopende meningen in Berlijn

De subsidieverhoging werd sterk gesteund door de Duitse minister van Economie Robert Habeck, die een cruciale rol speelde bij het regelen van het extra geld en het overtuigen van Intel om weer verder te gaan. Habeck ziet de vestiging in Maagdenburg als een grote stimulans voor de digitale transformatie-inspanningen van Duitsland en als een manier om de Duitse “economische soevereiniteit” veilig te stellen. Maar de verhoogde uitgaven stuitten op weerstand van het Duitse Ministerie van Financiën, onder leiding van Christian Lindner, aldus het Handelsblatt.

Nu lijkt het erop dat Habeck heeft gewonnen. Intel krijgt het geld dat het nodig heeft om zich te vestigen in Maagdenburg.

Naar verluidt is een van de voorwaarden voor de deal dat Intel zijn investering in de fabriek moet verhogen tot boven de oorspronkelijke prognose van 17 miljard euro. Dit is ongetwijfeld een van de punten die de twee partijen in het weekend zullen afspreken.

