Datacenters gaan de temperatuur van de luchtkoeling van datacenters steeds vaker opvoeren. Hiermee kunnen zij meer op de energiekosten besparen, zo geeft onder meer Equinix aan in Het Financieele Dagblad.

Het opvoeren van de luchttemperatuur voor de koeling van serverparken in datacenters wordt steeds vaker gezien als een oplossing om de stijgende energiekosten tegen te gaan. Dit moet datacenters in de huidige omstandigheden met een zeer snel oplopende energierekening helpen zo efficiënt mogelijk te functioneren. In Nederland gebruiken alle hier gevestigde datacenters ongeveer 3,2 miljard kilowattuur aan elektriciteit. Een derde gaat hiervan, hoewel cijfers uiteenlopen, op aan koeling van de serverparken.

Verhoging koelingstemperatuur

In gesprek met het FD geeft datacenteraanbieder Equinix aan dat ongeveer een kwart van al het stroomverbruik aan luchtkoeling opgaat. Om servers optimaal te kunnen laten functioneren, is deze luchtkoeling nu afgesteld op ongeveer 23 graden Celcius (C.).

Volgens de datacenteraanbieder is deze temperatuur echter achterhaald en kan het zelfs worden opgevoerd. Met een hogere luchttemperatuur kunnen huidige IT-infrastructuuroplossingen en -toepassingen ook goed functioneren. Diverse hardwarefabrikanten hebben inmiddels afspraken gemaakt dat hun hardware ook bij temperaturen tussen de 27 en 35 C. normaal blijft werken.

Equinix is daarom van plan, zo zegt de datacenteraanbieder tegenover het FD, de luchtkoeling in zijn datacenters op te voeren naar 26 C. Met deze temperatuur wordt verwacht ongeveer 4 procent op de benodigde stroomkosten voor koeling te kunnen besparen. Als alle Nederlandse datacenters dit zouden doen, dan moet dit 320 miljoen kilowattuur aan minder energieverbruik opleveren.

Dat de datacenteraanbieder nog niet eerder de temperatuur heeft opgevoerd, komt doordat Equinix nog aan contracten en SLA’s is gebonden die een maximale luchtkoeling met lagere temperaturen dan 26 C. vereisen. Deze moeten wel worden opengebroken, zegt de datacenteraanbieder tegen het FD.

Overige partijen en alternatieven

Andere partijen houden voorlopig nog even de boot af als het gaat om het opschroeven van de koelingstemperatuur of hebben daar al matregelen voor genomen. Zo geeft, desgevraagd, NorthC Datacenters aan het voorlopig op een temperatuur tussen de 23 en 24 C. te houden. Hiermee wil het eventuele hotspots voorkomen. Wel wordt gevraagd aan klanten zo efficiënt mogelijk te koelen, onder meer door schotjes te plaatsen op die plekken in hun ‘kooien’ waar geen apparatuur staat. De lucht wordt dan niet nodeloos door de ruimte heen geblazen.

Microsoft en Google geven aan de luchtkoeling in hun datacenters op respectievelijk 25 en 26 graden te houden. Daarnaast worden er ook steeds meer alternatieven ontwikkeld met bijvoorbeeld vloeibare koeling. Ook wordt AI toegepast voor meer efficiëntere koeling.

