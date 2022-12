Datacenters krijgen er de laatste jaren behoorlijk van langs. Niet alleen vanwege het energieverbruik, maar ook vanwege het waterverbruik. Toch zal het gebruik van vloeistoffen zoals water in datacenters niet kunnen stoppen. Wel is het mogelijk om meer richting gesloten systemen te bewegen, waarmee het op termijn ook nog mogelijk moet zijn om warmte af te dragen aan het omliggende gebied.

Recent waren we aanwezig bij een evenement van Vertiv. Die leverancier levert onder andere koelingssystemen voor datacenters. De constatering van Vertiv, gebaseerd op onderzoek van onder andere het bekende onderzoeksinstituut RISE uit Zweden, is dat we tegen de limieten van luchtkoeling aan gaan lopen. Zodra het opgenomen vermogen van een rack boven de 25 kW uitkomt, kan luchtkoeling de warmte die hierbij vrijkomt niet meer afvoeren. Dan is er hulp nodig.

Deze hulp moet dus van vloeistofkoeling komen. Op zich is dit geen nieuwe technologie. Hij bestaat al sinds de jaren ’60. Er zijn echter wel behoorlijk wat innovaties geweest sinds die tijd. Zo geeft de term vloeistofkoeling al aan dat we hier niet meer alleen met waterkoeling van doen hebben. Bij het zogeheten immersion cooling, waarbij de componenten van servers en racks als het ware ondergedompeld worden in een vloeistof, kan dit vanzelfsprekend geen water zijn.

Het doel van vloeistofkoeling moet zijn om gesloten systemen te bouwen, volgens een zero waste principe. Alleen dan kunnen datacenters ook daadwerkelijk de overstap maken van luchtkoeling naar vloeistofkoeling. Daarbij zal luchtkoeling zelf ook nog een belangrijke rol blijven spelen. Ook op het gebied van koeling gaan we dus richting een hybride wereld. In eerste instantie zullen deze stappen vooral gezet moeten worden in de high-end systemen die voor zeer zware workloads ingezet worden. Richting de toekomst zullen steeds meer racks tegen de hierboven genoemde 25 kW aanlopen. Dat is nu eenmaal het gevolg van de steeds hoger wordende dichtheid om het gebied van compute per server.

In deze aflevering van Techzine Talks bespreken we bovenstaande ontwikkelingen en gaan we ook in op de impact die ze hebben op bestaande datacenters. Kun je vloeistofkoeling eenvoudig ’toevoegen’ aan een bestaand datacenter? En waar moet je rekening mee houden als je eenmaal met water- of vloeistofkoeling aan de slag gaat? En hoe realistisch is het dat datacenters een centraal onderdeel gaan vormen van warmtenetten?

