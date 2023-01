TSMC voert overleg over zijn eerste Europese chipfabriek. Duitsland staat hoog op de kandidatenlijst.

CEO Wei verklaarde tijdens een conference call over de kwartaalcijfers van TSMC dat het bedrijf in gesprek is met Europese klanten en partners om de mogelijkheden van een Europese fabriek te onderzoeken.

De vestiging zou focussen op automotivetechnologie. Wei benadrukte dat de schaal van het project afhangt van marktvraag en overheidssteun.

De Financial Times suggereerde in december dat TSMC vergevorderde gesprekken voerde over de opening van een fabriek in het Duitse Dresden, met een nadruk op 22- en 28-nanometer-chiptechnologie voor de automotivesector.

China en Taiwan

TSMC is gevestigd in Taiwan. Volgens Eurocommissaris Josep Borrel produceert het land 90 procent van ’s werelds meest geavanceerde chips.

Sommige politici en journalisten vrezen dat China een invasie van Taiwan overweegt. TSMC staat onder druk om zijn productiecapaciteit uit te breiden.

De organisatie heeft bouwplannen voor meerdere locaties, waaronder Japan en de Verenigde Staten. Tijdens de conference call onthulde Wei dat TSMC een tweede fabriek in Japan “overweegt”.

