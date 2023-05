Taiwan Semiconductor Manufacturing Company voert gesprekken om 11 miljard dollar (10 miljard euro) te steken in de bouw van een chipfabriek in Duitsland.

Volgens bronnen van Bloomberg die met de zaak vertrouwd zijn, zal de geplande investering tussen TSMC, NXP Semiconductors NV, Robert Bosch GmbH en Infineon Technologies AG gepaard gaan met overheidssubsidies en een budget hebben van 7 miljard euro. De totale investering zou echter wel eens dichter bij 10 miljard euro kunnen liggen. Voorlopig is er volgens anonieme bronnen nog geen definitief besluit genomen. De plannen kunnen dus nog veranderen.

TSMC bekijkt nog steeds de mogelijkheid om een Europese fabriek te bouwen, aldus woordvoerster Nina Kao, die niet verder uitweidde.

In 2021 vertelde TSMC’s voorzitter Mark Liu de aandeelhouders dat het bedrijf was begonnen met de beoordeling van de mogelijkheid om productieactiviteiten in Duitsland te openen.

Volgens CEO C. C. Wei zou de voorgestelde fabriek zich richten op autochips. In Duitsland hebben soortgelijke projecten gevraagd om maar liefst 40 procent van hun financiering uit subsidies te halen, omdat de Europese Unie probeert haar aandeel in de wereldwijde halfgeleiderproductie tegen 2030 te verdubbelen.

EU Chips Act

De maatregel kwam er nadat de pandemie de toeleveringsketens aanzienlijk had verstoord tegen de achtergrond van spanningen tussen de VS en China. Om staatssteun te krijgen, moet de Europese Commissie toestemming geven. Het consortium spreekt met ambtenaren over de omvang van het pakket.

In Japan bouwt TSMC samen met partners een fabriek ter waarde van 8,6 miljard dollar, waarvan de helft door de overheid wordt gedekt.

De voor Saksen bestemde faciliteit zou door TSMC al in augustus kunnen worden goedgekeurd. De fabriek zal naar verwachting gericht zijn op het maken van 28-nanometerchips. Als het plan slaagt, wordt het de eerste fabriek van het bedrijf in de EU.

