Eerste Europese TSMC-chipfabriek krijgt 5 miljard euro Duitse staatssteun

Duitsland mag 5 miljard euro ter beschikking stellen aan chipmaker TSMC en partners voor de bouw van een fabriek in Dresden. Dat heeft de Europese Commissie (EC) in haar wijsheid besloten, die hierover in het kader van geldende mededingingsregels én de Chips Act zeggenschap heeft.

De komst van de fabriek naar Dresden, de hoofdstad van de Duitse deelstaat Saksen, betreft een samenwerking tussen de Taiwanese chipgrootmacht TSMC, het Nederlandse NXP en de Duitse ondernemingen Bosch en Infineon. Het initiatief is gedoopt tot de European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC). TSMC heeft 70 procent eigenaarschap, de Europese medespelers zijn elk goed voor 10 procent in deze joint venture. In totaal is 10 miljard euro nodig voor het project. De andere benodigde 5 miljard leggen de bedrijven zelf op tafel.

In 2029 volledig operationeel

Om een dergelijke smak geld aan staatssteun te mogen verlenen aan bedrijven, gelden strenge voorwaarden. Daar voldoet dit initiatief aan, aldus de EC. Zo betreft het de eerste in zijn soort –er zijn in Europa nog geen fabrieken van dit kaliber– en zou de bouw zonder subsidie niet mogelijk zijn. Ook betreft het een ‘open foundry’ waar andere partijen behalve de vier eigenaars chips mogen bestellen.

Het is de bedoeling dat de TSMC-fabriek in 2029 volledig operationeel is en gaat voorzien in hoogwaardige chips gebaseerd op 300 mm siliconen wafers op basis van 28 en 22 nanometer-procedés en 16 en 12 nanometer-procedés. Daarvoor gebruikt de fabriek de zogeheten field-effect transistor (FinFET)-methode, waarmee meer features op één chip kunnen worden geperst en die ook nog eens energiezuiniger chips belooft op te leveren. De fabriek moet jaarlijks zo’n 480.000 van zulke wafers produceren, vooral bedoeld voor automotive en industriële applicaties.

De Chips Act van de Europese Commissie heeft als doel dat de EU in 2030 qua chipsproductie goed is voor 20 procent van het wereldwijde marktaandeel. Ooit voorzag het continent daar al in, maar inmiddels is het aandeel geslonken omdat de productie naar het buitenland verschoof. De drie speerpunten van de Chips Act zijn het opbouwen van competitieve technologische centra, het veiligstellen van de eigen bevoorrading van chips en actieve monitoring om tijdig reageren bij (geopolitieke) crises.

Ook Intel mogelijk naar Duitsland

Ook Intel wil een chipfabriek bouwen in Duitsland, in Maagdenburg om precies te zijn. Daarvoor heeft de Duitse staat na lang onderhandelen met het Amerikaanse bedrijf 10 miljard euro toegezegd, bovenop de 30 miljard die Intel zei ervoor over te hebben. Deze deal is echter nog niet door de EC goedgekeurd, en het is de vraag of Intel, dat wat krapper bij kas zit en flink moest onderhandelen met de Duitsers, er nog wel écht zin in heeft.

De komst van een chipfabriek van TSMC naar Europa kan niet los worden gezien van de spanningen die er zijn tussen Taiwan en China, dat begerig kijkt naar het eiland en dit het liefst zou inlijven bij het vasteland. China vindt Taiwan een afvallige provincie en patrouilleert geregeld nét iets te dicht in en rond de territoriale wateren en de luchtruimte van het eiland, zoals China overigens in de gehele omgeving doet. Ook laat China geregeld spierballentaal klinken richting de kleine broer.

