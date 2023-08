TSMC is eruit: er gaat een nieuwe chipfabriek in het Duitse Dresden komen. In 2027 moet het operationeel zijn. Daarmee zou de Europese chipindustrie een duw in de juiste richting krijgen.

Al eerder besloot Intel om zich te vestigen in Duitsland door een fabriek in Magdeburg te laten bouwen. TSMC bakt de meeste chips in het eigen Taiwan, maar heeft eveneens plannen voor fabrieken in de Verenigde Staten (Phoenix, Arizona) en Japan (Kumamoto).

Reden voor positiviteit, maar nuancering nodig

Zo lijkt de European Chips Act zijn vruchten af te werpen. Echter moet daar toch wat nuance aan toegevoegd worden. De investeringen zijn fors, maar verbleken in vergelijking met wat TSMC en Intel in Arizona van plan zijn. In die Amerikaanse staat worden tientallen miljarden dollars neergeteld met nog ambitieuzere plannen.

Overigens is TSMC niet de enige investeerder in de nieuwe ‘fab’. Bosch, Infineon en het Nederlandse NXP zijn ook van de partij, waarmee de totale investering uitkomt op meer dan 10 miljard euro. Toch zal TSMC 70 procent van deze joint venture in handen krijgen, met een aandeel van 10 procent voor de andere drie partners.

Dresden als hotspot

Tegen DW vertelt managing director bij Silicon Saxony Frank Bösenberg dat de regio rondom Dresden erg aantrekkelijk is voor chipproducenten. “Er is een grote hoeveelheid kennis in het veld beschikbaar en een rijke voorgeschiedenis.” Dergelijke clusteringen hebben als voordeel dat talent vanuit andere bedrijven niet gelijk een grote verhuizing hoeft te ondernemen. Dit maakt de werving een stuk eenvoudiger.

Het lijkt er wel op dat de chipfabricage zich niet per se zal richten op de meest complexe processen. Dit omdat er bijvoorbeeld in de auto-industrie niet de noodzaak is om op de duurste, kleinste ‘nodes’ te zitten voor de technologie in voertuigen. In Taiwan produceert TSMC momenteel 3 nanometer-chips, die voor het komende jaar allemaal door Apple zijn opgekocht.

