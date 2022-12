TSMC is onlangs in Taiwan gestart met de massaproductie van zijn 3-nanometerprocessors. Deze processors zijn de meest geavanceerde chips die de fabrikant op dit moment kan leveren. Daarnaast wil de chipgigant de productie in het thuisland verder gaan opschroeven.

Volgens de chipproducent is er een grote vraag naar 3-nanometerprocessors. Dit komt vooral doordat deze processors in onder meer 5G- en andere high-performanceproducten worden toegepast. Concreet vindt de nu aangevangen productie plaats op de TSMC Fab 18-locatie in Taiwan. Wanneer het productievolume op peil is moet de productie de komende vijf jaar ongeveer 1,5 biljoen dollar aan inkomsten opleveren

Uitbreiding lokale productie

Naast de officiële start van de 3-nanometerchipproductie maakte de chipfabrikant ook bekend dat het blijft investeren in de productiecapaciteit op Taiwan zelf. Onder meer worden in Noord- en Centraal-Taiwan twee fabrieken gebouwd voor het maken van 2-nanometerprocessors.

De fabrikant garandeert daarmee dat de meeste productiecapaciteit op het eiland blijft. Recent heeft TSMC namelijk aangekondigd dat het ook flink in productie in het buitenland gaat investeren. Onder meer in fabrieken in de Verenigde Staten, Japan en wellicht in Duitsland.

