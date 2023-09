Big Tech-bedrijven lobbyen meer bij de Europese Unie en geven steeds meer geld uit aan Brussel. Dit constateert ngo Corporate Europe Observatory in samenwerking met LobbyControl.

Uit het onderzoek van de organisaties die de lobby van bedrijven bij de EU in de gaten houden, blijkt dat in totaal 651 bedrijven en organisaties invloed proberen uit te oefenen op het digitale (economische) beleid van de EU. Gemiddeld geeft van deze bedrijven minder dan 200.000 euro aan lobbywerk uit. 25 procent zelfs minder dan 5.000 euro.

In totaal geeft de techsector 113 miljoen euro aan de EU-lobby uit. Dit is een toename van 16,5 procent ten opzichte van 2021 toen in totaal 97 miljoen euro werd uitgegeven.

Grote techgiganten geven meeste geld uit

De grote Big Tech-bedrijven, waaronder Meta, Apple, Google, Microsoft, Qualcomm, Huawei en AWS, geven het meeste geld uit voor lobby’s, blijkt uit de cijfers van de afgelopen twee jaar. In totaal spenderen deze bedrijven nu gezamenlijk 40 miljoen euro per jaar aan de lobbyactiviteiten bij de EU. Dit is een derde van de totale uitgaven door de (big) techsector op dit gebied.

Meta voert de ranglijst aan met gemiddeld jaarlijks 8 miljoen dollar aan lobby-uitgaven. In 2021 was dit nog 5,7 miljoen euro. Op de tweede plek volgt Apple met 7 miljoen euro (was 3,5 miljoen euro), Google is derde met 5,5 miljoen euro, Microsoft vierde met 5 miljoen euro en Qualcomm staat op de vijfde plaats met 4 miljoen euro.

Ook heeft Meta de meeste lobbyisten in Brussel en Straatsburg rondlopen; 17,5 FTE. Huawei heeft 11 FTE aan lobbyisten bij de EU, gevolgd door Intel met 10 FTE. Google heeft nu 8,7 FTE rondlopen van 5,5 in 2021. Ook AWS, van 5 naar 8 FTE, en Apple van 4,5 naar 7,5 FTE, hebben nu een grotere lobby-presentie bij de EU.

Overige onderzoeksresultaten

Andere onderzoeksresultaten zijn dat telecombedrijven vaak de nieuwkomers zijn als het gaat op lobby-uitgaven bij de EU. Verder komen de meeste techbedrijven die invloed willen bij de EU uit de VS, iets onder de 20 procent van het totaal aantal bedrijven.

Bedrijven uit grote Europese landen als Duitsland, Frankrijk en het VK nemen ieder tien procent voor hun rekening. Het aantal Chinese techbedrijven dat probeert invloed te krijgen bij de EU is klein, minder dan 1 procent.

Grote Chinese techbedrjjven als TikTok en Alibaba geven wel veel geld uit aan de lobbyactiviteiten, respectievelijk 900.000 en 600.000 euro. Toch is dit nog altijd minder dan de grote concurrenten uit de VS, besluit het onderzoek.

Lees ook: Moderne auto’s blijken een privacy-nachtmerrie te zijn