De recent door de Europese Commissie (EC) aangekondigde subsidies voor het ontwikkelen van een duurzame techsector kan mogelijk een subsidierace met de VS veroorzaken. Dit stellen diverse media. Ook de EC zelf erkent dat lidstaten van mening verschillen.

Onlangs introduceerde de EC het Green Deal Industrial Plan. Met dit programma moet de techsector die zich specifiek op duurzame oplossingen en toepassingen richt meer subsidie mogelijkheden krijgen. Zodat deze sector zich concurrerender kan opstellen tegenover gelijkwaardige sectoren uit andere werelddelen.

Het EC-plan is er vooral op gericht de concurrentie aan te gaan met de door de Amerikaans regering geïntroduceerde Inflation Reduction Act. Met dit programma biedt de Amerikaanse overheid groene techbedrijven in totaal 369 miljard dollar aan subsidies. Onder meer door de belasting te verlagen op die oplossingen en toepassingen die ‘Made in America’ zijn. De EC was bang dat vanwege deze aantrekkelijke subsidies Europese groene techbedrijven zich mogelijk in de VS gingen vestigen. Hiermee zou Europese technologie op dit gebied verloren gaan, omdat het dan wordt weggesluisd naar de VS.

Het Green Deal Industrial Plan is gebouwd op een viertal pijlers: In de eerste plaats meer efficiënte regelgeving, makkelijkere toegang tot financiële middelen voor deze specifieke sector, het verbeteren van de vaardigheden binnen deze sector en open handel voor het vormen van robuuste productieketens. Hiermee moet de Europese markt worden beschermd tegen onrechtmatige handel in groene technologie en het voorkomen dat subsidies van buiten de EU de interne concurrentie niet verstoren.

Bezwaren van lidstaten

Hoewel de nu aangekondigde plannen de groene technologiesector binnen de EU moeten versterken, zijn er toch nog veel bezwaren. Volgens enkele lidstaten is vooral het plan de strikte regels voor staatsfinanciering tegen 2025 losser te laten een groot probleem. Zij zijn bang dat kleinere lidstaten het daarbij afleggen tegen grotere lidstaten die over meer financiële mogelijkheden beschikken. Denk daarbij vooral aan lidstaten als Duitsland en Frankrijk.

Daarnaast waarschuwen veel lidstaten over een mogelijke subsidierace met de VS die kan ontstaan. Hierbij kunnen bijvoorbeeld te veel subsidies worden verstrekt aan bedrijven die toch al van plan waren hun productie naar buiten de EU te verplaatsten. EU-lidstaten die zich hierover zorgen maken zijn onder meer Estland, Finland, Oostenrijk, Ierland, Tsjechië, Denemarken en Slowakije.

Andere lidstaten, waaronder Finland, Ierland, Nederland, Polen, Denemarken en Zweden, zijn bang dat de subsidiehulp leidt tot het fragmenteren van de interne Europese markt en het verzwakken van de regionale ontwikkeling in de lidstaten.

Verder zijn lidstaten bang dat de subsidies bestaande financiële programma’s binnen de EU gaan kannibaliseren. Zeker als het geld voor deze subsidies niet uit nieuwe investeringen komt.

Reactie Margrethe Vestager

In een reactie heeft verantwoordelijk eurocommissaris van Mededinging, Margrethe Vestager, wel erkend dat er nog onderling verschil bestaat tussen de lidstaten over de uitwerking van de EC-plannen. Desondanks moeten deze volgens haar gewoon doorgaan.

