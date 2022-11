Twee hoge Europese ambtenaren vertelden tegen POLITICO dat de Europese Unie “in een noodmodus” verkeert. De bronnen bevestigden dat de Europese Commissie een gigantisch subsidiefonds voorbereidt om te voorkomen dat Europese organisaties worden overschaduwd door Amerikaanse concurrenten.

POLITICO stelt dat de VS de EU met twee recente initiatieven heeft benadeeld. Een van de redenen voor de stijgende energieprijzen zijn de sancties die Washington oplegde aan Russisch gas nadat Oekraïne in februari werd aangevallen. Als gevolg moeten Amerikaanse leveranciers een deel van Europa’s energie voorzien.

Het probleem is dat vloeibare aardgas van Amerikaanse leveranciers vijf keer meer kost voor Europa dan het Russische alternatief. Terwijl de energieprijzen stijgen heeft de regering-Biden een subsidieregeling van 369 miljard dollar ingevoerd voor groene industrieën in het kader van de Inflation Reduction Act.

Europese ambtenaren vrezen dat de combinatie — hogere energiekosten in de EU en industriële subsidies in de VS – bedrijven aanspoort om investeringen van de EU naar de VS te verplaatsen. Eurocommissaris Thierry Breton waarschuwde dat het subsidiepakket van Biden een “existentiële uitdaging” is voor de Europese economie.

EU-subsidies op komst

Twee hoge ambtenaren vertelden tegen POLITICO dat de Europese Commissie met de Amerikaanse subsidies wil concurreren door middel van een eigen fonds. Het geld zou komen uit het ‘European Sovereignty Fund‘.

Het doel van het Europese fonds is vergelijkbaar met de Amerikaanse tegenhanger: bedrijven motiveren om te investeren in de economie en te voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen.

De ambtenaren stelden dat de Europese Unie snel moet handelen, aangezien bedrijven reeds beslissingen nemen over de locaties van toekomstige fabrieken voor batterijen, elektrische auto’s, windturbines en microchips.

