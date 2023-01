Premier Mark Rutte is kritisch over de subsidies en leningen die de Europese Commissie wil invoeren om te concurreren met Amerikaanse subsidies voor groene technologie.

Op dinsdag zei de premier in Brussel dat lidstaten er goed aan doen om hun beleid te hervormen in plaats van groene bedrijven te overweldigen met geld. Dat is volgens Rutte de juiste reactie op een reeks nieuwe Amerikaanse subsidies die Europese bedrijven naar de Verenigde Staten lokt.

Rutte deelde de verklaring kort na een gesprek met Eurocommissaris Ursula von de Leyen en Belgisch premier Alexander De Croo. Hij benadrukte de noodzaak van “diepere hervormingen” en voegde toe dat sommige Europese landen te veel uitgeven aan pensioenstelsels. Dat geld kan volgens Rutte beter worden besteed aan “innovatie en groene technologie”.

Fondsen herverdelen

Rutte komt regelmatig uit voor de ‘Frugal Four’, een groep zuinige Europese landen onder leiding van Nederland, Denemarken en Zweden. De groep wordt gekenmerkt door fiscaal conservatisme. De landen botsen vaak met andere lidstaten over begrotingskwesties.

Een van de meest actuele kwesties is de manier waarop de Europese Unie de industrie moet beschermen tegen de Amerikaanse Inflation Reduction Act (IRA), een pakket met enorme subsidies voor groene bedrijven in de Verenigde Staten.

Gezien de torenhoge energiekosten in Europa en aantrekkelijke subsidies in Noord-Amerika vreest Brussel dat bedrijven de Europese Unie overwegen te verlaten. De Europese Commissie pleit voor een nieuwe subsidieronde om organisaties in Europa te houden.

Rutte is kritisch over het plan. Hij erkende dat de IRA de Europese Unie “dwingt om na te denken over hoe we ons organiseren”, maar suggereerde dat nieuwe subsidies niet alles oplossen. “Ik kan bepaalde veranderingen accepteren, zolang ze beperkt blijven”, aldus de premier.