De stichting zal helpen de ontwikkeling van Wireshark te vergemakkelijken en het onderwijs in analyse en probleemoplossing te bevorderen, aldus de oprichters.

Deze week kondigde Sysdig, de huidige bedrijfssponsor van Wireshark, aan dat de populaire open source Wireshark Network Protocol Analyzer nu zal worden ondersteund door een eigen stichting.

De website van Wireshark definieert een Network Protocol Analyzer als “een combinatie van programmering en hardware en in bepaalde gevallen een afzonderlijk hardwareapparaat dat in een netwerk of computer kan worden geïnstalleerd om het beveiligingsniveau tegen virussen en andere soorten kwaadaardige activiteiten te verbeteren”. Wireshark vervult deze functie al sinds 1998.

De Wireshark Foundation is een non-profit organisatie “die zoveel mogelijk mensen helpt hun netwerken zo goed mogelijk te begrijpen”, aldus Wireshark. Door educatieve conferenties te organiseren, “voorziet de Wireshark Foundation professionals uit de industrie en studenten van de kennis en het begrip die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de netwerken en systemen waarvan we afhankelijk zijn betrouwbaar, veilig en snel zijn”, zeggen ze.

Promotie en beheer van SharkFest

De lancering van de stichting werd aangekondigd in een bericht op de officiële Wireshark-blog. “De stichting is een 501(c)(3) non-profit en zal SharkFest hosten, onze ontwikkelaars- en gebruikersconferentie, helpen de ontwikkeling van Wireshark te faciliteren, en het onderwijs in analyse en probleemoplossing bevorderen.”

SharkFest is een reeks van jaarlijkse educatieve conferenties die in verschillende delen van de wereld plaatsvinden en gericht zijn op het delen van kennis, ervaring en best practices onder de ontwikkelaars- en gebruikersgemeenschappen van Wireshark. Het is een jaarlijks evenement dat begon in 2008.

Doelstellingen gericht op onderwijs

Op de officiële website van de Wireshark Foundation staan de belangrijkste doelstellingen van de organisatie. De primaire doelstelling, volgens de site, is “de huidige en toekomstige generaties van network engineers, netwerkarchitecten, studenten, application engineers, netwerkconsultants en andere IT-professionals te onderwijzen in de best practices voor het oplossen, beveiligen, analyseren en onderhouden van productieve, efficiënte netwerkinfrastructuren door middel van het gebruik van de gratis open source analyzer Wireshark en andere analysetools”.

Een ander doel is het delen van use cases en kennis tussen leden van de ontwikkelaars- en gebruikersgemeenschappen van Wireshark en andere open source projecten, “in een ontspannen, informeel milieu”, aldus de stichting.

