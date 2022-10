SCOS maakt de i-Vertix Suite beschikbaar in de Benelux. De suite bestaat uit drie afzonderlijke oplossingen voor grootschalige network monitoring, logbeheer en asset management.

i-Vertix is een Italiaanse softwareontwikkelaar voor grootbedrijven en MSP’s. Het aanbod bestaat uit drie afzonderlijke tools. De oplossingen worden vanaf nu in de Benelux aangeboden door softwareleverancier SCOS.

i-Vertix

i-Vertix IT Network Management biedt een centrale omgeving voor het monitoren van alle systemen in een infrastructuur, waaronder netwerkapparaten, servers, besturingssystemen, VM’s en databases. Honderden netwerkapparaten kunnen met klaargemaakte sjablonen worden geconfigureerd. Beheerders ontvangen alerts bij storingen en opvallende gebeurtenissen.

i-Vertix Log & Data Management stelt organisaties in staat om logbestanden in visuele dashboards te analyseren. De oplossing ondersteunt tientallen logbronnen en -formaten. Loganalyse is een complex proces, maar dankzij het visuele interface kunnen diverse gebruikers met de tool overweg.

Tot slot maakt i-Vertix IT Asset Management & Inventory het mogelijk om alle software en hardware van een omgeving te detecteren en registreren. De oplossing stelt beheerders in staat om de licentietermijnen van systemen op schaal te overzien. Daarnaast biedt de tool inzicht in het gebruik en de levenscyclus van systemen.

SCOS

SCOS is de softwareleverancier van meerdere top-100 bedrijven in Nederland, België en Luxembourg. Het aanbod bestaat voornamelijk uit oplossingen voor filetransfers, security en netwerkmonitoring. Daarnaast staat SCOS bekend om zijn Wireshark-trainingen. De leverancier traint securityprofessionals onder andere in het analyseren van netwerkpackets om cyberaanvallen te onderzoeken.

Naast de software van i-Vertix verleent SCOS file transfer-oplossingen van Thru, security software van Progress en een network troubleshooting tool van Allegro Packerts. De nationaliteiten van de softwareontwikkelaars lopen uiteen. Thru is actief in de Verenigde staten en Allegro Packets komt uit Duitsland. SCOS maakt de software toegankelijk voor organisaties in de Benelux.

