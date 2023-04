EU-landen bereiken waarschijnlijk een akkoord wanneer zij later deze maand in Straatsburg bijeenkomen.

Dat stellen bronnen van Reuters. Het plan van de EU om haar halfgeleiderindustrie op te voeren om te kunnen concurreren met de Verenigde Staten en Azië krijgt waarschijnlijk groen licht op 18 april, wanneer het blok zijn maandelijkse vergadering houdt in Straatsburg.

De EU Chips Act werd vorig jaar in allerijl gelanceerd om te proberen de afhankelijkheid van de EU van Amerikaanse en Aziatische halfgeleiders te verminderen. De Europese Commissie kondigde het initiatief van 43 miljard euro aan in de nasleep van de problemen in de wereldwijde toeleveringsketen voor chips, die een groot aantal Europese bedrijven, van autofabrikanten tot fabrikanten, zwaar hebben getroffen.

Antwoord op Amerikaanse uitdaging

De wetgeving wordt ook gezien als een direct antwoord op de eigen CHIPS for America Act van de VS, die 52 miljard dollar (48 miljard euro) aan middelen wil verstrekken om de Noord-Amerikaanse halfgeleiderfabrikanten te helpen concurreren met Aziatische chipfabrikanten.

De besprekingen waren tot dusver gericht op een financieringstekort van 400 miljoen euro, maar bronnen vertelden Reuters dat de Commissie “erin geslaagd is het grootste deel van de middelen bijeen te brengen”. Volgens de bronnen betekent dit dat het blok tijdens de bijeenkomst in Straatsburg hoogstwaarschijnlijk “tot een overeenkomst zal komen”.

De EC had oorspronkelijk voorgesteld alleen geavanceerde chipfabrieken te financieren, maar de regeringen van de EU-lidstaten en de wetgevers drongen erop aan het toepassingsgebied van de wet uit te breiden tot de hele keten, inclusief oudere chips en onderzoeks- en ontwerpfaciliteiten.

Steun voor de hele toeleveringsketen

De financiering van de hele keten komt ook tegemoet aan de klachten van de kleinere EU-landen dat zij buitengesloten werden nadat Intel, gelokt door de EU Chips Act, Duitsland uitkoos voor zijn gigantische nieuwe halfgeleiderproductiecomplex.

Het Frans-Italiaanse bedrijf STMicroelectronics, Europa’s grootste contractfabrikant en ontwerper van halfgeleiders, bouwt een chipfabriek van 730 miljoen euro in Italië dankzij de beloofde Chips Act-financiering. Het bedrijf werkt ook samen met het in Malta gevestigde GlobalFoundries om een chipfabriek van 6,7 miljard euro te bouwen in Frankrijk, met geld van de overheid.

