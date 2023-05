De cijfers voor het eerste kwartaal zullen Nvidia-aandeelhouders tevreden stemmen. De GPU-gigant haalde 7,2 miljard dollar (6,7 miljard euro) binnen, aanzienlijk meer dan de verwachtte 6,5 miljard dollar (6,0 miljard euro). De echte smaakmaker waren echter de voorspelde Q2-resultaten: 11 miljard omzet tegenover de analisten-consensus van 7,2 miljard (in euro’s respectievelijk 10,2 en 6,7 miljard).

De resultaten die Nvidia-CEO Jensen Huang presenteerde kenden echter twee kanten. De gaming-markt, waar de GPU-reus groot mee is geworden, vertoonde een inkrimping van 38 procent ten opzichte van 2022. Echter steeg de vraag bij de veel lucratievere datacenters met 14 procent.

AI-leider

Nvidia blijft de leider wat betreft AI-hardware, ook al zien we ontwikkelingen bij andere techgiganten omtrent AI-acceleratie. Een groot succesverhaal hierbij is de A100-chip, die grofweg 10.000 dollar (ruim 9.300 euro) per stuk kosten. De moeilijk verkrijgbare H100 is nog veel krachtiger. Toch probeert een partij als Google concurrentie te bieden met een eigen AI-supercomputer. Vooralsnog lijkt het de bottom line van Nvidia niet te raken. Overigens spraken ook andere earnings calls van Q1 veelal over AI.

De laatste tijd heeft Nvidia ontzettend veel deals gesloten met derden voor de levering van AI-accelerators. Niet al te verrassend, aangezien AI-toepassingen tegenwoordig continu worden aangekondigd. Recente evenementen zoals Microsoft Build en Google I/O betrokken kunstmatige intelligentie bij zowat elk product. Dit alles is momenteel lokaal niet zomaar te draaien, zelfs voor grote organisaties. Om die reden bevinden verreweg de meeste AI-chips zich in de cloud, die ingezet worden voor het trainen van modellen met gigantische datasets of om bijvoorbeeld een ChatGPT-antwoord te genereren.

“De computerindustrie beleeft twee simultane transities: geaccelereerde computing en generatieve AI,” liet Huang weten. “Onze gehele familie van datacenterproducten -H100, Grace CPU, Grace Hopper Superchip, NVLink, Quantum 400 InfiniBand en BlueField-3 DPU- worden momenteel gefabriceerd. We zijn ons aanbod significant aan het vergroten om de snel stijgende vraag te beantwoorden.”

Of men hierin slaagt, is nog de vraag. Duidelijk is wel dat de krapte van chipproductie is afgenomen sinds de coronapandemie. Van 2020 tot 2022 waren GPU’s bijvoorbeeld niet aan te slepen, met name voor gamers.

Optimisme bij Nutanix

De aandelen waren niet alleen bij Nvidia in de lift. Cloudcomputingbedrijf Nutanix zag zijn aandelen flink stijgen, mede door het vermelden van een omzetstijging ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar van 32 procent. Bedrijven als Nutanix maken veelvuldig gebruik van Nvidia-producten, bijvoorbeeld voor GPU-geaccelereerde VDI-deployments in datacenters.