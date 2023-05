Gartner heeft zijn bevindingen uit een recente analyse bekendgemaakt. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat afhankelijkheid van verouderde technologieën de reactietijd van CTO’s op ontwrichtende gebeurtenissen kan vertragen.

Recent onderzoek van Gartner heeft geleid tot een aantal interessante feiten over het gebrek aan resultaatgerichte technologieoplossingen in de onderneming. Uit de studie blijkt bijvoorbeeld dat tegen 2025 80 procent van de CTO’s die werken zonder business-outcome-gerichte technologie-roadmaps “de reactie van hun organisatie op disruptie zullen vertragen”. Gartner schat dat “zij niet over de juiste technologieën zullen beschikken om de bedrijfs- en klantbehoeften te ondersteunen of zich aan te passen aan veranderingen.”

Uit het onderzoek blijkt ook dat uitvoerende leiders momenteel ongerealiseerde afhankelijkheden delen. Deze kunnen helpen om aan de groeiverwachtingen van bedrijven te voldoen als ze eenmaal goed zijn geïdentificeerd. Deze ongerealiseerde afhankelijkheden kunnen ook dienen om de vele capaciteitskloven in de onderneming te overbruggen.

De Gartner-groep noemt deze ongerealiseerde afhankelijkheden “technical debt“.

Wat is technical debt?

Technical debt ontstaat wanneer een legacy-asset langer wordt gebruikt dan zijn waardevolle levensduur. Dit introduceert het risico dat bedrijfsfuncties falen wanneer de technologie uiteindelijk faalt. Voortdurend herinvesteren in technologie en vernieuwen met nieuwere innovaties beschermt de organisatie tegen kostbare downtime.

Technical debt wordt echter vaak gemarginaliseerd ten opzichte van wat wordt beschouwd als de waardevollere zorgen van sterk concurrerende organisaties. Dat zijn omzetgroei, innovatie, transformatie en snelheid.

“Als elk bedrijf tegenwoordig een digitaal bedrijf is, dan moet het ‘digitale’ net zo vaak en met dezelfde ijver worden aangepakt als wat ook door de CEO als kern wordt beschouwd”, waarschuwt Gartner.

Terughoudendheid om te investeren in nieuwe oplossingen

Uit de studie van Gartner blijkt ook dat zelfs wanneer toepassingen het einde van hun levensduur bereiken, executives ervoor kiezen om de oudere systemen te upgraden en aan te passen in plaats van te investeren in nieuwere oplossingen met verbeterde mogelijkheden.

Gartner biedt echter nog een optimistisch punr. “Het proactief verminderen van de technical debt verhoogt het aanpassingsvermogen, wat essentieel is voor digitale business”, zeggen ze. Wat staat dit positieve resultaat in de weg? Gartner merkt op dat in veel gevallen “eerdere kortetermijnbeloningen een omgeving van passieve weerstand van belanghebbenden kunnen hebben gecreëerd, die alle discussies om de technical debt aan te pakken kan beïnvloeden”.

“In de strijd tegen de door inflatie gedreven economische tegenwind hebben ondernemingen behoefte aan innovatie en groei, maar worden ze tegengehouden door weerstand tegen het wegwerken van de technical debt”, legt Gartner uit. “Executive leiders kunnen dit onderzoek gebruiken om doelstellingen af te stemmen en te herprioriteren en de vruchten van modernisering te plukken en tegelijkertijd de recessierisico’s te beperken.”

Het oorspronkelijke rapport kan hier worden bekeken.

