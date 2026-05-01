Onvrede over gemiste kansen bij Lidl-clouddeal

Nederlandse cloudaanbieders reageren kritisch op de keuze van de Rijksoverheid om in zee te gaan met het Duitse cloudplatform Stackit, onderdeel van het Lidl-concern. Volgens vertegenwoordigers uit de sector is er onvoldoende serieuze afstemming geweest met binnenlandse partijen voorafgaand aan het besluit. Vanuit de overheid wordt dat beeld tegengesproken.

Dit blijkt uit een artikel van het FD. De overeenkomst met Stackit past binnen een bredere strategie om de afhankelijkheid van dominante Amerikaanse cloudleveranciers zoals Amazon, Microsoft en Google te verkleinen. Hoe groot de uiteindelijke waarde van het contract wordt, is afhankelijk van het daadwerkelijke gebruik van de diensten.

Binnen de Nederlandse sector klinkt begrip voor de wens om meer Europese alternatieven te benutten, maar tegelijkertijd heerst frustratie over het proces. Dutch Cloud Community (DCC) stelt dat lokale aanbieders onvoldoende in de gelegenheid zijn gesteld om mee te dingen. De brancheorganisatie vertegenwoordigt onder meer partijen als Leaseweb, Info Support en Nebul.

Gemiste kans voor Nederlandse cloudsector

Volgens voorzitter Ruud Alaerds bleef het contact met de overheid steken in een oriënterende fase en is er nooit sprake geweest van concrete vervolgstappen. Hij kwalificeert de gang van zaken als een gemiste kans voor de Nederlandse cloudsector, blijkt uit het FD-artikel.

De overheidsdienst Strategisch Leveranciersmanagement Rijk weerspreekt dat beeld en stelt dat er sinds eind 2022 meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden met vertegenwoordigers uit de sector, waaronder de DCC. Volgens de dienst ging het daarbij niet alleen om vrijblijvende kennismakingen, maar ook om inhoudelijke verkenningen.

Ondanks de teleurstelling blijft de sector hopen op toekomstige samenwerking. Alaerds wijst erop dat er voldoende capaciteit en expertise aanwezig is in Nederland. Hij verwijst daarbij naar een recent initiatief van zeven bedrijven, waaronder KPN en Centric, die gezamenlijk een alternatief willen bieden voor de grote internationale cloudspelers.

De betrokken partijen spraken af om hun infrastructuren technisch beter op elkaar te laten aansluiten. Door uniforme standaarden te hanteren wordt het eenvoudiger om workloads en data tussen aanbieders te verplaatsen. Daarmee proberen ze een belangrijk bezwaar weg te nemen dat organisaties vaak hebben bij kleinere leveranciers, namelijk de vrees voor afhankelijkheid of lock-in. Tegelijkertijd leggen de bedrijven vast dat zij elkaars verplichtingen richting klanten kunnen overnemen als de controle over een partij in buitenlandse handen komt. Zo moeten gevoelige data binnen Nederland blijven.