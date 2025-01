HPE speelt in op infrastructuuruitdagingen van 2025

Organisaties staan in 2025 opnieuw voor diverse uitdagingen in hun infrastructuur, en HPE lijkt daar goed op in te spelen. Veel organisaties herzien hun virtualisatieomgeving. Hiervoor biedt HPE nu een laagdrempelig alternatief met HPE VM Essentials Software. Aan de andere kant willen organisaties innoveren met AI, waarbij sommigen de voorkeur geven aan on-premises oplossingen in plaats van de cloud. Voor die behoefte introduceert HPE de Private Cloud AI.

De komende jaren staan organisaties voor tal van aanpassingen en updates in hun infrastructuur. Dit brengt de nodige uitdagingen en kosten met zich mee, waarop elk IT-team moet anticiperen.

HPE VM Essentials Software

Een van de grote uitdagingen waar veel organisaties mee te maken hebben, is het herzien van hun virtualisatieomgeving. De overname van VMware door Broadcom heeft het aanbod van VMware ingrijpend veranderd. Waar organisaties voorheen losse oplossingen konden afnemen, biedt Broadcom deze nu alleen aan als onderdeel van VMware Cloud Foundation.

Veel bedrijven, zowel uit het mkb als grotere organisaties, zitten niet te wachten op zo’n gebundeld pakket. Het gevolg is dat ze moeten kiezen tussen een pakket dat tot wel 12 keer duurder is of een migratie naar een alternatief platform. Dat alternatieve platform zou zomaar HPE VM Essentials Software kunnen zijn.

HPE volgt een meer traditionele aanpak, vergelijkbaar met de oorspronkelijke VMware-strategie, waarbij klanten een losse virtualisatieoplossing kunnen afnemen en betalen per socket. Geen ingewikkelde abonnementen of dure bundels, precies zoals de traditionele VMware-klant gewend is.

Daarnaast kiest HPE voor een hardware-onafhankelijke strategie. Dit betekent dat HPE VM Essentials Software ook op serverhardware van andere leveranciers kan draaien.

AI-innovatie via de HPE Private Cloud AI

Tijdens de COVID-pandemie moesten veel organisaties noodgedwongen investeren in hun IT-omgeving en versneld innovaties doorvoeren. Dit leidde bij veel bedrijven tot modernere en efficiëntere werkwijzen, wat ook zorgde voor een grotere focus op innovatie.

Die lijn van innovatie hebben veel organisaties doorgetrokken en door de opkomst van generatieve AI (zoals ChatGPT) staat AI nu boven aan de lijst van gewenste innovaties. Veel organisaties overwegen nu AI-initiatieven om bedrijfsprocessen te verbeteren, versnellen of optimaliseren. Hoewel veel AI-innovatie uit de cloud komt, kan het niet altijd in de cloud blijven.

Om AI effectief in te zetten, is toegang tot grote hoeveelheden data noodzakelijk. Voor de meeste organisaties bevindt die data zich echter nog steeds on-premises. Het is vaak efficiënter en goedkoper om de AI-oplossing naast de data te plaatsen in plaats van andersom.

Daarnaast zijn er organisaties en instanties die vanwege wet- en regelgeving hun data niet bij een Amerikaanse cloudprovider mogen opslaan. Deze organisaties moeten hun data in een lokaal datacenter houden, wat betekent dat AI-modellen ook on-premises moeten draaien.

HPE heeft het afgelopen jaar een eigen AI-infrastructuur ontwikkeld. De HPE Private Cloud AI wordt aangeboden in verschillende configuraties waarmee bedrijven AI in hun eigen datacenter kunnen uitvoeren. HPE ontwikkelt deze oplossing samen met Nvidia, en de configuraties bevatten diverse Nvidia GPU’s en AI-chips. Of het nu gaat om inferencing (wat met een relatief kleine server mogelijk is) of het trainen van eigen AI-modellen (wat zware servers vereist), HPE biedt passende oplossingen.

HPE meer en meer een softwarebedrijf

Hoewel HPE oorspronkelijk een hardwarebedrijf is, zien we dat het bedrijf steeds meer een softwarebedrijf wordt. Een virtualisatieoplossingen als HPE VM Essentials Software is volledig softwaregebaseerd. Ook bij de HPE Private Cloud AI levert HPE een softwarestack waarmee organisaties worden ontlast.

Via een gebruiksvriendelijke softwareportal kunnen bedrijven in enkele klikken AI-modellen toevoegen, data koppelen en ontwikkelomgevingen beschikbaar maken. Deze softwarestack is gebaseerd op Kubernetes en verschillende populaire open-sourcepakketten die voor AI-toepassingen worden gebruikt.

HPE zorgt ervoor dat het besturingssysteem, de Kubernetes-stack en alle open-sourcepakketten automatisch gepatcht en up-to-date blijven. Daarnaast garandeert HPE dat deze pakketten onderling goed samenwerken, iets wat in veel organisaties regelmatig tot problemen leidt. HPE test alle pakketten grondig vóór implementatie en voert extra beveiligingscontroles uit om te voorkomen dat kwaadwillenden schadelijke code in de libraries verstoppen.

Binnen het HPE GreenLake-portfolio zien we al jaren dat HPE hardware en software steeds meer loskoppelt. Samen vormen ze nog steeds een sterke combinatie, maar veel HPE Storage-oplossingen zijn nu bijvoorbeeld software-defined, waardoor ze ook in de cloud beschikbaar zijn.

Geïnteresseerd in deze oplossingen? HPE organiseert op 30 januari een Innovation Day in Naarden (tussen Amsterdam en Utrecht). Hier kun je gratis aan deelnemen en je verder verdiepen in de oplossingen van HPE. Ook kun je al je vragen stellen aan de aanwezige productexperts. Klik hier voor meer informatie en registratie.