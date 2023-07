De Taiwanese chipgigant TSMC verwacht dat zijn chipproductie niet direct last zal hebben van de Chinese exportrestricties op gallium en germanium. Ook andere Taiwanese chipproducenten zien nog geen problemen.

De metalen worden gebruikt voor het vervaardigen van processors en ook elektrische auto’s. Volgens de Chinese autoriteiten zijn de exportrestricties nodig voor de ‘nationale veiligheid’. De maatregelen werden afgekondigd aan de vooravond van het bezoek van de Amerikaanse Treasury Secretary Janet Yellen aan China.

Experts denken echter dat de exportrestricties een antwoord zijn op recente exportmaatregelen uit de Verenigde Staten voor AI-gerelateerde technologie en mogelijk ook op de exportrestricties die gelden voor de export van chipfabricagemachines naar Nederland.

Geen invloed op chipproductie

Volgens de Taiwanese chipmaker TSMC gaan de exportmaatregelen voor gallium en germanium weinig directie invloed hebben op de productie, schrijft Reuters. Ook bedrijven als WIN Semiconductors, wiens voorraden gallium en germanium vooral uit Japan en Duitsland komen, en Visual Photonics Epitaxy zien weinig directe problemen.

Verschillende bronnen mogelijk

Gallium en germanium zijn bijproducten van steenkool en bauxiet, de grondstof voor aluminium. De metalen worden op verschillende locaties in de wereld aangetroffen, zoals in Australië, Europa en Japan. Alleen de extractie van deze metalen is een moeilijk en duur proces, iets wat China goedkoop kan doen.

