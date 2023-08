De introductie van nieuwe switches van Juniper Networks in een datacenterlocatie van Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) zorgt voor 85 procent minder stroomgebruik en meer poortcapaciteit. De Juniper-switches moeten naar alle datacenterlocaties van de internetprovider komen.

Juniper Networks is sinds een jaar de nieuwe leverancier van netwerkapparatuur voor de AMS-IX. Onlangs werd de eerste vervanging van de switches in de Equinix AM5-datacenterloctaie van de internet exchange in Amsterdam afgerond.

Direct stroom besparen

De vervanging heeft voor deze specifieke datacenterlocatie al direct voor een stroombesparing van maar liefst 85 procent geleid, maakt AMS-IX bekend. De internetprovider wil zijn stroomverbruik gaan meten en gaat hiervoor apparatuur plaatsen in zijn datacenterlocaties. De Equinix AM5-locatie was de eerste locatie waar deze meetapparatuur is geplaatst.

In totaal daalde het vermogen van de klantswitches in het Equinix AM5-datacenter van 52,8 kilowatt naar 8,2 kilowatt.

Poortcapaciteit naar 400G

Naast een zeer aanzienlijke stroombesparing, leverde de migratie naar de nieuwe Juniper-switches ook meer poortcapaciteit op. Het datacenter ondersteunt de 100G LR-1-standaard en beschikt nu ook over 400G-poorten die de meer capaciteit leveren.

AMS-IX heeft de Juniper-switches inmiddels in al in zestien van zijn datacenterlocaties geplaatst. Later dit jaar volgen nog de Nikhef/ DRT AMS9-, Global Switch- en de DRT datatower datacenterlocaties.

