De Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) heeft een nieuw record. Op de avond van 16 oktober verwerkte de organisatie meer dan 11 Terabit per seconde (Tbit/s) aan internetverkeer.

Internet exchanges zijn een knooppunt voor de netwerken van verschillende providers en grootbedrijven. Netwerken die op dezelfde internet exchange zijn aangesloten kunnen elkaar sneller bereiken dan niet-aangesloten netwerken. De wereld kent tientallen internet exchanges. AMS-IX is een van de grootste ter wereld.

Op de avond van 16 oktober noteerde AMS-IX een nieuw record. De piek bedroeg meer dan 11 Terabit per seconde (Tbit/s). Het record wijst op een wereldwijde toename van internetverkeer.

“Internetverbruik wereldwijd groeit al jaren met zo’n 20 procent per jaar”, verklaarde de organisatie. “Tijdens de pandemie lag de internetgroei jaarlijks zelfs op 40 percent. AMS-IX was al enige tijd dicht bij de verkeerspiek van 11 Tbit/s per seconde. De lente en het einde van diverse lockdownmaatregelen hebben er waarschijnlijk toe geleid dat het toch nog even duurde voordat het nieuwe internetrecord werd gevestigd.”

AMS-IX

De timing van het record heeft meerdere redenen. AMS-IX laat weten dat diverse klanten hun capaciteit onlangs hebben uitgebreid om meer internetverkeer uit te kunnen wisselen. Daarnaast wijst de organisatie naar het seizoen en tijdstip van de piek. “Koud herfstweer en vrije tijd op zondag zorgen ervoor dat mensen veel tijd op het internet spenderen”, aldus het bedrijf.

11 Tbit/s is een gigantische hoeveelheid netwerkverkeer. Het verbruik staat gelijk aan het gelijktijdige streamen van zes miljoen TikTok-video’s, meer dan twee miljoen 1080p-video’s en bijna 500.000 4K-video’s. Op de dag van het record bedroeg het gemiddelde verbruik 7,8 Tbit/s.

Tip: AMS-IX haalt internetrecord van 10 Tbit/s