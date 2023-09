Google blijft minstens voorlopig zogenoemde Tensor Processing Unit’s (TPU’s) voor het draaien van AI-modellen van Broadcom afnemen. De techgigant bevestigt dit nadat geruchten erop wezen dat Google de afname van deze specifieke processors zou willen verminderen.

Volgens The Information zou Google onlangs besloten hebben de langdurig bestaande levering van zijn TPU-processors door Broadcom in 2027 op een lager pitje te zetten. De reden hiervoor zou een geschil rondom de prijs van deze specifieke AI-processors zijn.

Bovendien ontwikkelt Google zelf TPU’s op basis van processors van Marvell Technology, een grote concurrent van Broadcom. Volledig overstappen naar deze zelfontwikkelde TPU’s zou de techgigant jaarlijks vele miljoenen dollars besparen.

Samenwerking als normaal

In een verklaring tegenover Reuters geeft Google nu aan dat een vermindering van de afname van het aantal Broadcom TPU’s niet aan de orde is. Broadcom is een lange betrouwbare partner en er wordt niets aan de samenwerking gewijzigd, zegt de techgigant. Alles blijft dus bij het oude. In mei van dit jaar zou Google zelfs extra TPU’s bij de chipgigant hebben besteld. Deze bestelling zou een waarde hebben van drie miljard dollar in omzet.

TPU-processors

TPU’s worden ingezet voor het trainen van AI-modellen en hebben een zogenoemde MXU processingmodule als basis. De TPU’s zijn geschikt doordat circuits van een MXU-module meer dan 10.000 ‘multiply-accumulate operations’ per processorklokcyclus leveren. Multiply-accumulate operations zijn berekeningen die AI-modellen regelmatig maken terwijl zij data verwerken.

De overige verwerkingsprocessen binnen de MXU-module worden geleverd door zogenoemde vector units en scalar units. Uiteindelijk moeten deze operaties in de processor de verwerkingssnelheid van AI-modellen optimaliseren.

De laatste iteratie van de gezamenlijke TPU van Google en Broadcom is de TPU v5e-versie die vorige maand uitkwam. Inmiddels zouden beide partners alweer werken aan een volgende generatie.

