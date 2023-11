De Linux Foundation is van plan de High Performance Software Foundation op te richten. De HPSF moet via technische projecten leiden tot een softwarestack voor high-performance computing (HPC).

De Linux Foundation ziet de noodzaak voor een nieuwe stap door te werken aan een fundering voor High-Performance Software. Dit stelt de Linux Foundation in staat beter samen te werken met andere organisaties, met name de CNCF voor de cloud en de OpenSSF voor security. Dit moet gebeuren via de oprichting van de HPSF. Vooralsnog is het een intentie de stichting op te richten. Na verschillende bijeenkomsten en het aantrekken van meer leden, moet de HPSF officieel gevormd worden in mei 2024.

De missie

De HPSF zal een “portable softwarestack voor high-performance computing (HPC) bouwen, promoten en bevorderen door de adoptie te vergroten, de drempels voor bijdragen te verlagen en ontwikkelingsinspanningen te ondersteunen”.

HPSF zal hiervoor gebruikmaken van investeringen in HPC van internationale projecten, zoals die van de EuroHPC Joint Undertaking en het Amerikaanse ministerie van Energie. Ook zullen grote techbedrijven instappen. Zo ondersteunen AWS, HPE, Intel en Nvidia het project voor HPC.

De nieuwe organisatie zal een technisch adviescomité oprichten dat verschillende werkgroepen voor HPC zal beheren. De structuur en het governancemodel moeten nog verder worden opgesteld in overleg met de deelnemende partijen. Bij de lancering zullen 10 open-source projecten deel uitmaken van de HPSF, waaronder de HPC-packagemanager Spack, het C++-programmeermodel Kokkos en het softwareframework AMReX.

Onlangs sloegen Arm, Fujitsu, Google Cloud, Imagination Technologies, Intel, Qualcomm en Samsung nog de handen ineen binnen de Linux Foundation voor de nieuwe Unified Acceleration Foundation. Dit zodat het makkelijker wordt om applicaties optimaal te laten presteren in heterogene omgevingen.