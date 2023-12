De Belgische telecomspeler Telenet krijgt een boete van 1 miljoen euro voor de kiezen. Deze straf legt het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) op, omdat Telenet de eenvoudigste methode om over te stappen naar de concurrent verbergt.

De boete is het gevolg van een studie van het BIPT. De Belgische telecomwaakhond ging hiervoor langs bij verschillende Telenet-verkooppunten en stelde vast dat Telenet Easy Switch meestal werd achtergehouden. Het gaat om een eenvoudige procedure om te veranderen van telecomspeler.

Verplichte procedure

Alle verkooppunten zouden Easy Switch standaard en onmiddellijk moeten aanbieden aan klanten die beslissen naar de concurrent over te schakelen. Deze procedure is namelijk wettelijk vastgelegd om te voorkomen dat klanten die wegwillen bij een telecomspeler dit niet kunnen door moeilijke procedures. Met Easy Switch neemt de telecomoperator de administratieve zaken en operationele procedures uit handen van de klant.

Tijdens de steekproef ging het BIPT anoniem langs bij 90 verkooppunten. In 53 filialen kreeg de klant geen uitleg over Easy Switch, alleen na aandringen. Bij zes andere winkels was de informatie onvoldoende en bij de minderheid liepen de zaken goed. Het ging hier overigens wel om een onderzoek waarin de klanten zich voordeden als nieuwe klanten en dus weggingen bij de concurrenten van Telenet.

Telenet is de eerste telecomspeler die een boete krijgt opgelegd wegens inbreuken op de Easy Switch-procedure. Bovendien is het de hoogste boete die het BIPT tot nu toe heeft uitgedeeld.

Tip: Telecom: België duurder dan buurlanden, Nederland schiet uit bij mobiele bundels