Belgische consumenten betalen in vergelijking met de buurlanden meer voor hun mobiele diensten, vaste internetdiensten en telecombundels. Dit blijkt uit een recent onderzoek van de Belgische telecomtoezichthouder het BIPT. Het onderzoek schijnt ook een licht op de situatie in Nederland, waaruit we besluiten dat de telecomprijzen hier eerder gemiddeld zijn. Alleen voor een standaard verbruik van mobiele data is de prijs niet mild bij Nederlandse aanbieders.

Uit het recente onderzoek van het BIPT, dat de Belgische mobiele telecom, vaste internetprijzen en telecombundels uit 2022 vergelijkt met die in de buurlanden Luxemburg, Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, blijkt dat consumenten in België vaak nog teveel betalen.

Gemiddeld verbruik opmerkelijk duur in Nederland

Vooral bij grote bundels of bij mobiele abonnementen met weinig of juist veel data liggen de Belgische tarieven relatief hoog in vergelijking met die in de omringende buurlanden. Bij middelgrote mobiele abonnementen, met een databundel van tussen de 20 en 70 GB, nemen de prijzen van de verschillende Belgische mobiele operators een ‘middenpositie’ in.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Bron: BIPT

Bij deze abonnementen kennen net de prijzen van Nederland wat uitschieters. Nederlanders betalen voor abonnementen tussen de 20 en 70 GB meer dan België, het VK, Frankrijk en Luxemburg (uitzondering op 70 GB).

Uit de grafiek komt een significante prijsstijging naar voren waar mobiele abonnementen van 10 GB naar 20 GB gaan. Zo betaal je voor het eerste abonnement nog geen tien euro, terwijl het goedkoopste abonnement met 20 GB al naar de 25 euro evolueert. Vanaf dit abonnement blijven de prijzen redelijk stabiel.

Vast internet bijna altijd duurder in België

Het BIPT stelt vast dat voor de vaste internettarieven geldt dat deze tarieven ‘opmerkelijk duurder’ zijn dan bijvoorbeeld in Frankrijk en het VK. Wel is het hierbij belangrijk op te merken dat in deze landen de vaste internettarieven bijna altijd het laagste zijn van alle buurlanden. In het algemeen is op te merken dat naarmate consumenten grotere mobiele of vaste telecombundels willen hebben, er in België steeds meer moet worden betaald dan in de onderzochte buurlanden.

Nederland scoort over bijna heel de lijn gemiddeld. In vergelijking met de directe buurlanden België en Duitsland zijn de prijzen hier zelfs bijna altijd lager. Vooral de hoge pieken en dalen die de prijzen van de bundels in België ervaren, zijn hier niet terug te vinden.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Bron: BIPT

Minder onderlinge concurrentie in België

In het onderzoek geeft het BIPT enkele redenen die mogelijk verklaren waarom de Belgische prijzen zo hoog liggen in vergelijking met de buurlanden. Onder meer benoemt het BIPT de redenen die telecomaanbieders zelf opgeven voor de prijsstijgingen: inflatie. Dit verhaal is echter niet uniek voor de Belgische situatie. In Nederland worden de prijzen eveneens regelmatig bijgeschroefd om het niveau van de inflatie te kunnen opvolgen.

Het BIPT merkt wel nog op dat de onderliggende concurrentieposities zijn gewijzigd in België. Waar Orange als challenger voorheen zorgde voor meer marktdynamiek, is deze mobiele en vaste operator nu een gevestigde speler geworden. Deze operator heeft net als alle andere aanbieders zijn prijzen ondertussen flink verhoogd.

Wel ziet de toezichthouder dat wanneer de vierde Belgische telecomoperator Citymesh ook vaste internetdiensten gaat aanbieden, de concurrentie op de vaste markt weer gaat opleven en dat vooral vaste diensten hierdoor weer wellicht goedkoper worden.

De markt van telecomspelers in België is volgens het BIPT dus ingenomen door een relatief klein aantal spelers. De Nederlanse Autoriteit Consument & Markt (ACM) schat die situatie in Nederland helemaal anders in. Zo blijkt uit een recente publicatie dat er voldoende concurrentie is in de Nederlandse telecommarkt. Hiervoor werd de markt onderzocht, wat belangrijks is om te blijven doen, voornamelijk om de prijzen te kunnen opvolgen. Dat merkt het ACM zelf op: “De ACM blijft monitoren of er voldoende concurrentie in de markt is, omdat dit geen vanzelfsprekendheid is. De prijs is erg belangrijk voor consumenten. Op dit moment zien we een breed aanbod en aanbieders die bereid zijn om hoge kortingen te geven aan