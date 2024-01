De Zuid-Koreaanse chipfabrikkant SK Hynix wil ongeveer 1 miljard dollar aan kapitaal ophalen. Dit moet gebeuren via het uitgeven van obligaties in Amerikaanse dollars.

Volgens Reuters, die zich baseert op verschillende bronnen, is SK Hynix inmiddels in gesprek met acht investeringsbanken om de kapitaalinjectie van ongeveer 12 miljard dollar in dollarobligaties te realiseren. Deze obligatieleningen moeten een termijn van drie tot vijf jaar hebben.

Compenseren verliezen

Het is overigens niet de eerste obligatie die de processorfabrikant de laatste periode uitgeeft voor het genereren van kapitaal. In april 2023 werd voor de eerste keer in tien jaar een obligatie uitgegeven om 1,7 miljard dollar binnen te halen.

Met het uitgeven van obligaties en een kapitaalinjectie probeert de tweede grootste chipfabrikant ter wereld mogelijk de verliezen uit 2023 te compenseren. Volgens SK Hynix leed het in de eerste drie kwartalen van het afgelopen jaar een verlies van ongeveer 6,19 miljard dollar. Dit verlies zou komen door de langdurige verminderde vraag naar algemene processors voor onder meer smartphones en laptops.

2024 mogelijk weer positiever

Reuters verwacht dat dit jaar de chipverkopen van de Zuid-Koreaanse producent weer gaan aantrekken. Onder meer doordat het de productie heeft verlaagd en de focus verspreidt over andere segmenten dan alleen processors voor smartphones en laptops. SK Hynix is nu vooral bezig met het verstevigen van zijn marktleiderschap op het gebied van high bandwidth memory (HBM)-processors voor vooral (generatieve) AI-toepassingen en -oplossingen.

