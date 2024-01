De Japanse fabrikant van NAND-geheugenchips en SSD’s, Kioxia praat mogelijk toch weer met Western Digital (WD) over een mogelijke fusie van hun NAND/SSD-onderdelen. Ook zouden de meerderheidsaandeelhouder, Bain Capital garanties willen geven aan medebelanghebbende SK Hynix.

Ongeveer een half jaar nadat de eerdere fusiegesprekken tussen Kioxia en WD waren gestopt, lijken deze gesprekken toch weer een vervolg te krijgen. Volgens het Japanse 47News zouden beide NAND-flashgeheugen en SSD-fabrikanten de fusiegesprekken weer hebben opgenomen. Hiermee willen ze de bestaande joint-venture voor het fabriceren van NAND-geheugenchips in Japan verder uitbreiden.

SK Hynix indirect lastig

De gesprekken worden bemoeilijkt doordat Kioxia drie grote aandeelhouders heeft; het Japanse investeringsfonds Bain Capital is meerderheidsaandeelhouder met 56 procent, oorspronkelijk moederbedrijf Toshiba met 41 procent en het Japanse Hoya met drie procent. Daarnaast nemen in het Bain Capital-consortium vijf partijen deel, waaronder de Zuid-Koreaanse chipfabikant, en een directe concurrent van Kioxia; SK Hynix.

Dit laatste bedrijf was gedurende de eerdere onderhandelingen erg lastig. Vooral omdat het bezorgd was over welk aandeel dit bedrijf in de Kioxia-WD-fusie zou hebben. Verder waren er zorgen of dit niet te veel concurreerde met de eigen NAND-activiteiten.

Kioxia en Bain Capital geven garanties

Volgens 47News zou Kioxia nu aan SK Hynix aangeven dat het met deze fabrikant na de fusie graag wil samenwerken. Ook zou Bain Capital aan de Zuid-Koreaanse chipfabrikant aangeven dat het een deel van het toekomstige fusiebedrijf in handen kan krijgen.

Of dit laatste een optie is voor de Zuid-Koreaanse fabrikant is nog onduidelijk. SK Hynix heeft al twee NAND-architecturen en het toevoegen van een derde kan (fabricage)zaken complex maken.

Knipperlichtrelatie

De fusiegesprekken tussen Kioxia en WD over de NAND-geheugenchip- en SSD-activiteiten zijn al langer bezig en lijken een knipperlichtrelatie. Beide partijen zijn al sinds 2021 hierover met elkaar in gesprek. Iedere keer ketsten deze gesprekken af op verschillende punten, zoals de bedrijfswaarde. Ook was de houding van toezichthouders vaak een bron van zorg.

Niet alleen Kioxia staat onder druk over deze fusie, ook WD geeft aan hiermee te maken. De activistische aandeelhouder Elliot management heeft eerder voor een spin-off van de WD-geheugenchipproductie gepleit en WD was zelf ook bezig met een herstructureringsplan.