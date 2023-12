Een nieuwe alliantie tussen ASML en de Zuid-Koreaanse chipproducenten Samsung en SK Hynix moet een vuist maken tegen de afhankelijkheid van China. Gezamenlijk gaan ze een onderzoekslab voor geavanceerde chiptechnologieën verwezenlijken in Zuid-Korea. De samenwerking werd aangekondigd tijdens het staatsbezoek van de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol aan Nederland.

De drie bedrijven gaan binnen de samenwerking, waarvoor ongeveer 700 miljoen euro wordt geïnvesteerd, gezamenlijk een onderzoekslab voor chiptechnologie in Zuid-Korea oprichten. Voor ASML wordt dit het eerste onderzoekscentrum buiten Nederland.

Het onderzoekslab, dat zal worden beheerd door Samsung, gaat zich vooral richten op het ontwikkelen van hoogwaardige processortechnologie. Deze chips kunnen dan vervolgens met de hoogwaardige EUV-chipproductiemachines van ASML worden geproduceerd.

De andere Zuid-Koreaanse chipfabrikant, SK Hynix, doet in het project mee door met ASML samen te werken om het energieverbruik van diens EUV-machines te verkleinen.

Vuist tegen China

ASML ziet het project meer als een samenwerking, terwijl de Zuid-Koreaanse bedrijven de deal echt als een ‘strategische alliantie’ omschrijven op het gebied van chiptechnologie. Wel moet de samenwerking ervoor zorgen dat de Zuid-Koreaanse techbedrijven hun eigen ontwikkelingen op het gebied van processors, geheugen, solid state storage en SoC’s verder kunnen uitbouwen.

Daarnaast is de samenwerking ook bedoeld om ervoor te zorgen dat de productie van processors (wereldwijd) betrouwbaar kan plaatvinden en daarbij niet al te afhankelijk is van de invloed van China of daar een link mee hebben. Vooral deze laatste gedachte moet de VS natuurlijk als muziek in de oren klinken.

Bezoek aan clean room ASML

Tijdens het bezoek brachten de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol en Koning Willem-Alexander een bezoek aan ASML in Veldhoven. Beiden kregen hier toegang tot de clean room-omgeving waar de chipproductiemachines worden geproduceerd; het ‘heilige hart’ van de chipmachineproducent.

Ook executive chair Lee Jae-yong van Samsung Electronics en SK Hynix-voorzitter Chey Tae-won bevonden zich in het gevolg. Of deze ook de clean room van ASML mochten bezoeken, is niet bekend.

