Een soevereine AI-infrastructuur is nodig om het economisch potentieel te benutten en de eigen cultuur te beschermen, stelt Nvidia-CEO Jensen Huang.

“Je kunt niet toestaan dat andere mensen dat doen”, aldus Huang tijdens een sessie op de World Government Summit. Begin februari liet Huang zich ook al uit over het belang van soevereine infrastructuur. Onder andere in Frankrijk en Canada leeft de discussie over eigen AI-capaciteiten. “Hun natuurlijke hulpbron – data– moet worden verfijnd en geproduceerd voor hun land. De erkenning van soevereine AI-capaciteiten is mondiaal”, ziet de Nvidia-CEO.

Huang geeft bij de World Government Summit ook aan dat Nvidia toegang tot AI democratiseert door snelle efficiëntiewinsten in AI-computing. “De rest is echt aan jou om initiatief te nemen, je industrie te activeren, de infrastructuur op te bouwen, zo snel als je kunt.”

Een soevereine infrastructuur kan ook vanwege privacy een interessante optie zijn, omdat data veilig in het eigen land blijft.

Misverstand

Tijdens de sessie reageerde Huang ook op de angst die er in de maatschappij speelt rond AI. Sommige mensen vrezen dat AI een gevaarlijke technologie is die zich tegen de mens kan keren. Volgens de CEO van Nvidia zijn de zorgen overdreven, ook omdat eerder nieuwe technologieën en sectoren succesvol gereguleerd zijn. “Er zijn bepaalde belangen om mensen bang te maken voor deze nieuwe technologie, om deze technologie te mystificeren, om andere mensen aan te moedigen niets aan die technologie te doen en erop te vertrouwen dat zij dat wel doen. En ik denk dat dat een misverstand is”, aldus Huang.

