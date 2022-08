Europa kent strenge wetgeving rondom de bescherming van gevoelige data. Dit zit verankerd in de GDPR/AVG-wetgeving. Daar bovenop moeten bedrijven zoals banken, verzekeraars, organisaties in de gezondheidssector en de overheid voldoen aan nog strengere wetgeving rondom data privacy. Dit heeft tot gevolg dat zij niet zomaar overal hun IT-infrastructuur en data kunnen onderbrengen. De public cloud is simpelweg niet veilig genoeg. Een sovereign cloud, oftewel een soevereine cloud moet dit mogelijk maken.

Soevereine cloud

Door data te plaatsen in een soevereine cloud heeft de eigenaar van de data meer zekerheden over wie toegang heeft tot zijn data. Zo weet deze zeker dat organisaties die niet bevoegd zijn, ook niet bij de data kunnen. Daaronder valt onder meer de cloudaanbieder, maar ook eventuele overheden buiten Europa.

Deze soevereine clouds zijn sterk in opkomst omdat de dataverdragen tussen Europa en de Verenigde Staten keer op keer sneuvelen en dat de Amerikaanse overheid technisch gezien in alle data mee kan kijken die wordt opgeslagen in de public cloud. Dat willen veel Europese bedrijven niet, dus worden er nu soevereine clouds opgezet. Clouds die enkel en alleen onder Europese wetgeving vallen. Onder meer Microsoft, Google en Oracle spelen hierop in, maar ook zijn er kleinere initiatieven onder het GAIA-X project.

Voor elk bedrijf

Hoewel sommige soevereine clouds zich specifiek op de overheid richten, zijn er ook die voor iedereen beschikbaar zijn. Mocht je in een organisatie werken waar met zeer gevoelige gegevens wordt gewerkt, bijvoorbeeld grote bedrijfsgeheimen, die zelfs niet in Amerikaanse handen mogen vallen, dan kan een soevereine cloud mogelijk een oplossing bieden.

