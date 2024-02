Cisco heeft te maken met minder orders en overweegt een reorganisatie. De reorganisatie zal naar verwachting op korte termijn duizenden banen raken.

Volgens bronnen van Reuters wordt Cisco geconfronteerd met tegenvallende orders, wat heeft geleid tot een bijstelling van de verwachtingen voor de jaarcijfers over 2023. In plaats van een groei van de verkopen, werd in november 2023 aangegeven dat de verkopen mogelijk met 6,6 procent zouden dalen.

Met name de vraag naar netwerkapparatuur zou tegenvallen, waardoor ook de orders afnemen. Klanten lijken zich momenteel meer bezig te houden met de installatie en implementatie van producten die zij eerder in 2023 hebben aangeschaft, in plaats van het kopen van nieuwe producten.

Massaontslag aanstaande

Volgens verschillende bronnen zal de teruglopende vraag leiden tot een nieuwe grote ontslagronde. De exacte omvang van de ontslagronde is niet bekend, maar het zou gaan om duizenden medewerkers. De aankondiging van het massaontslag zou volgende week kunnen plaatsvinden, in lijn met de resultaten van het tweede fiscale kwartaal van 2024 die deze week bekend worden gemaakt.

In november 2022 startte de techgigant al een reorganisatie die resulteerde in het ontslag van 4.100 medewerkers, wat neerkwam op 5 procent van het totale aantal medewerkers.

Investeren in groeisegmenten

Het massaontslag komt niet geheel onverwacht, gezien de aankondiging van CEO Chuck Robbins dat het bedrijf zich meer wil concentreren op een aantal strategische kerngebieden om de omzet te laten groeien.

Cisco verwacht meer omzet te genereren uit de overname van Splunk vorig jaar, gaf Robbins in de earnings call over het financiële kwartaal aan. De definitieve afronding van deze overname moet plaatsvinden in de tweede helft van dit jaar.

Daarnaast streeft de techgigant naar meer omzet uit AI-infrastructuur. Aan het eind van vorig jaar zou Cisco ongeveer 1 miljard dollar aan orders van cloudaanbieders hebben uitstaan op dit gebied. Ook werkt het bedrijf aan referentie-oplossingen die de netwerkinfrastructuurtoepassingen combineren met GPU’s van partners en storage-apparatuur.

Lees ook: Cisco stap dichterbij Cisco Networking Cloud-visie