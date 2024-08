Cisco reorganiseert toplaag: platformvisie krijgt steeds meer vorm

Voor de tweede keer in 2024 ontslaat Cisco duizenden werknemers, ofwel 7 procent van het personeel. Toch is dat slechts een onderdeel van een grotere koerswijziging binnen het bedrijf die al langer is ingezet. Het eindresultaat: een nieuwe business unit bestaande uit de voorheen gescheiden componenten Networking, Security en Collaboration. De platformbenadering krijgt hiermee een sterke en ook noodzakelijke impuls.

De nieuwe unit zal geleid worden door Jeetu Patel, die al EVP en GM was bij de Security- en Collaboration-divisies. Hij wordt door de wijziging Chief Product Officer en is sinds deze week verantwoordelijk voor de coördinatie van de drie teams. Jonathan Davidson, voorheen EVP/GM van Cisco Networking, krijgt een adviserende rol.

Vereenvoudiging

De nieuwe structuur past bij al eerder aangekondigde plannen van Cisco. Het vereenvoudigen van het eigen aanbod is al twee jaar lang een expliciete ambitie van het bedrijf. Dit verloopt stapsgewijs, met de oprichting van de Security Cloud en vorig jaar ook een Networking Cloud. Deze zijn gericht op eenvoud, monitoring en integraties. Een gedeelte van deze visie had zeer praktische effecten op de korte termijn, denk aan het versimpelen van licenties, maar ook ambitieuzere plannen zoals het uiteindelijk samenvoegen van policies voor networking en security. Dat gaat niet over één nacht ijs. Het coördineren van een gefocuste richting zal nu de taak van Patel worden.

Met name Networking en Security moeten niet meer los van elkaar leven, zoals de concurrentie ook al doorheeft. Dat werd andermaal duidelijk toen we onlangs het nieuwe aanbod van HPE Aruba Networking beschreven. “Het netwerk is een security-oplossing,” concludeerde Larry Lunetta, VP AI, Security and Networking Product Marketing bij HPE. Immers verloopt elke cyberaanval op een bepaald moment over een netwerk, en veelal beginnen ze daar. Wie het netwerk in de gaten houdt en segmenteert bij problemen, kan voorkomen dat een organisatie een voltreffer krijgt van ransomware.

Jeetu Patel sprak tevens met Techzine over het onderwerp in april, toen Cisco Hypershield aankondigde. Dat noemde Patel “het beste verhaal tot nu toe” van Cisco, terwijl CEO Chuck Robbins sprak over “een van de meest significante security-innovaties in onze [Cisco’s, red.] geschiedenis.” Het bewegen naar een nieuwe security-architectuur is al lang en breed begonnen, en dat is broodnodig wegens de grote gevaren omtrent API-beveiliging en het immer dooretterende patching-probleem. Automatisering is het toverwoord hierbij, alleen daarmee kunnen organisaties echt vooruit. Het tegemoetkomen van deze vraag vanuit de markt vereist een platformbenadering, zoals Cisco nadrukkelijker dan ooit ambieert.

De Splunk-factor

De overname van Splunk is daarnaast een factor die om 28 miljard redenen niet kan worden genegeerd. De teruglopende omzet van networking-hardware, dat Cisco in 2002 wist te catapulteren naar de hoogste bedrijfswaarde ter wereld, schreeuwt om een koerswijziging. Uit de nieuwste kwartaalcijfers blijkt een schril contrast tussen security (+81 procent t.o.v. Q2 2023) en observability (+41 procent) enerzijds en networking (-28 procent) anderzijds. De hoge percentages komen overigens bijna volledig door Splunk: zelf had Cisco geen dubbele percentagecijfers aan groei bewerkstelligd als het om security of observability gaat. Het is niet verwonderlijk dat Cisco’s koerswijziging overeenkomt met de core competencies van het overgenomen Splunk.

Overnames leiden daarnaast tot onvermijdelijke dubbele bezettingen, zeker op het gebied van sales, marketing en HR, dus ontslagrondes zijn onvermijdelijk. De beurs ziet het ook niet als een negatief signaal en lijkt Cisco te belonen voor de behaalde kwartaalcijfers, die de verwachtingen van analisten overtroffen.

Veranderingen aan de top van het bedrijf kunnen leiden tot een verkleining van het aantal rollen, maar dat zou voordelig uit moeten pakken. Immers moet de divisie onder leiding van Patel keuzes maken die voorheen wellicht drie keer werden genomen binnen drie aparte units van Cisco. Menig analist ziet hierin veel positiefs: eigenlijk had de wijziging veel eerder moeten plaatsvinden, denken sommigen. Maar: zand erover, Cisco heeft nu eindelijk de knoop doorgehakt. Tijd om volledig voor de executie van de veelbelovende plannen te gaan.

